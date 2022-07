Richard Mille RM UP-01: un'opera d'alta orologeria sviluppata con Ferrari (video)

Meno di 2 mm di spessore per questo raro modello creato dalla maison svizzera in partnership con Ferrari e in soli 150 esemplari a un prezzo di...

COLLEZIONISMO D’ALTA SCUOLA Il mondo del collezionismo è qualcosa di affascinante. Ci si può esaltare per una figurina, un francobollo, un quadro, un ‘automobile o un orologio. Non serve spendere cifre astronomiche per collezionare qualcosa, ma quando si parla di alta orologeria e un marchio di automobili come Ferrari, state certi che l’oggetto è sicuramente esclusivo. Ma del prezzo ne discutiamo dopo, poiché adesso analizziamo di cosa si tratta. Il famoso produttore svizzero di orologi Richard Mille, che ha stretto una collaborazione con la casa di Maranello (si può vedere il logo sulla monoposto F1 di Leclerc e Sainz) ha appena presentato un orologio diverso da tutti gli altri precedenti.

Nuovo Richard Mille RM UP-01 Ferrari: solo 1,75 mm di spessore IL PIÙ SOTTILE DI TUTTI Il suo nome è RM UP-01 ed è stato sviluppato insieme a un team di lavoro della Ferrari. Si tratta del segnatempo meccanico più sottile al mondo. Pensate, l'RM UP-01 ha uno spessore di soli 1,75 mm dal quadrante al fondello, e questa misura gli permette di battere di 0,05 mm un altro modello super sottile e super prestigioso come il Bulgari Octo Finissimo Ultra. La piastra base e i ponti dell'RM UP-01 sono realizzati in titanio di grado 5, che include anche il 6% di alluminio e il 4% di vanadio. Inoltre, il movimento ha uno spessore di soli 1,18 mm, anch'esso un nuovo primato. Richard Mille afferma che ci sono volute oltre 6.000 ore di lavoro per sviluppare l'RM UP-01. Come parte di questo sviluppo, gli ingegneri hanno creato un bilanciere in titanio, uno scappamento unico e un rullo di sicurezza per trasferire energia al bilanciere, che garantisce come l’orologio possa resistere al montaggio, allo smontaggio e all'esposizione a urti o forti vibrazioni. Questo esemplare ha una riserva di carica di 45 ore e, sebbene dalle immagini possa sembrare piuttosto delicato, in realtà è fatto per essere indossato tutti i giorni e può resistere ad accelerazioni di oltre 5.000 Gs. Offre, inoltre, una impermeabilità fino 10 metri sotto il livello dell’acqua.

Nuovo Richard Mille RM UP-01 Ferrari: una fase dell'assemblaggioL'INCONTRO FRA DUE ICONE “Il Ferrari RM UP-01 è un pezzo evocativo dei valori di Ferrari, sviluppato con meccanismi sportivi tanto eleganti quanto immediatamente riconoscibili”, ha descritto Richard Mille in una nota, che prosegue: “Le loro automobili non fanno concessioni e spesso contraddicono le tendenze attuali per creare nuovi codici estetici. Il Ferrari RM UP-01 testimonia questa partnership del miglior know-how che questi due marchi iconici hanno da offrire nella combinazione delle loro idee, comprensione, rispettivi sviluppi e valori condivisi”. Guardiamo il filmato per apprezzare la rarità di questo orologio.

OGGETTO RARO ED ELITARIO Cosa ne dite? Davvero straordinaria la tecnologia e la mano d’opera dietro a un oggetto del genere. Ma veniamo alla questione prezzo. Immaginerete che un orologio tanto esclusivo non sia alla portata di tutti. Avete ragione, ma definirlo “costoso” può essere oltremodo riduttivo. L’RM UP-01 Ferrari sarà creato in appena 150 esemplari e il suo listino fa impallidire quello della casa di Maranello per le sue esclusive supercar, dato che ognuno di questi preziosi orologi ha un prezzo di 1,888 milioni di dollari, circa 1.857.000 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/07/2022