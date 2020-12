UN REGALO ALL’ULTIMO Dite la verità: il Natale atipico di quest’anno ha sicuramente giovato al budget per cene, pranzi e regali. Perché non dedicare allora parte del denaro risparmiato a un regalo per se stessi? Se siete appassionati del Leone francese, possedete o avete posseduto una delle sue automobili, la nuova collezione di orologi Peugeot potrebbe essere un’idea intrigante.

OK L’ORA È GIUSTA In occasione dei 210 anni dalla fondazione di Peugeot, il Design Lab della casa francese ha realizzato tre diversi orologi con dettagli e lavorazioni eleganti, raffinate e dal gusto estremamente ricercato, come lecito attendersi per una collezione di questo genere. Tutti gli orologi si chiamano Armand, in omaggio al fondatore della divisione automobilistica di Peugeot, sono dotati di movimento al quarzo, datario, hanno il pulsante di regolazione dell’ora con la firma Peugeot, e recano incisa la scritta “Peugeot Since 1810”.

DOVE COMPRARLI I tre orologi sono disponibili nello store online di Peugeot, all’indirizzo https://boutique.peugeot.com, e si vanno ad aggiungere alla collezione di abbigliamento, lifestyle e accessori dedicati alla particolare ricorrenza di quest’anno.