Autore:

Emanuele Colombo

È LEI O NON È LEI? Alcuni scatti su Instagram, opera dell'appassionato Taylor Shenusky, ci mostrano quello che potrebbe essere il muletto di una nuova Ferrari 812 Spider. Nonostante le camuffature molto coprenti, le linee sono inconfondibili, con il lungo cofano a ospitare il più mitico dei V12. Ma perché pensiamo che sia proprio lei?

QUANDO ARRIVA Rumors su un'eventuale versione decappottabile dell'ammiraglia Ferrari hanno cominciato a girare lo scorso autunno, quando già si pronosticava il suo arrivo verso la fine del 2019. I tempi, insomma, combacerebbero, ma tutto per ora è ancora avvolto nel mistero. Non si sa, per esempio, quale tipo di tetto apribile adotterà la nuova cabrio di Maranello.

RIGIDO O MORBIDO? Inizialmente si era parlato di un tetto rigido ripiegabile sulla falsariga di quello della Ferrari Portfino. L'autore delle foto sostiene invece che, in due diverse immagini da lui scattate, si vedano una versione dotata di hard top e una dotata di tettuccio apribile in tela. Le camuffature, va detto, rendono questo particolare di difficile interpretazione, tuttavia un tetto rigido ripiegabile potrebbe costituire una sfida tecnica più dura da vincere, visti gli ingombri di questa soluzione.

IBRIDO NO, GRAZIE Per la meccanica, è probabile che l'eventuale nuova Ferrari rimanga fedele al V12 aspirato dell'attuale 812 Superfast, rinunciando a introdurre un powertrain elettrificato. In altre parole, la Ferrari SF90 appena presentata dovrebbe rimanere per un bel po' l'unica Ferrari plug-in hybrid della gamma. Non c'è da lamentarsi, comunque, visto che il V12 da 6,5 litri della Superfast sviluppa 799 CV, è in grado di far raggiungere all'auto i 340 km/h e i 100 km/h da ferma in soli 2,9 secondi.

DI SERIE O ONE-OFF? Altro aspetto da chiarire è se la 812 Spider sarà una fuoriserie... di serie oppure una realizzazione in tiratura limitatissima, come le serie speciali che ultimamente sono uscite dall'atelier di Maranello. Lo stesso nome è una scommessa Ferrari 812 Spider è tutt'altro che ufficiale e quando sono sorti i primi rumors si erano ipotizzati pure Ferrari 812 Superfast Convertible o Superamerica.

QUANTO COSTA Visto che per ora siamo nell'ambito dei pronostici, se la 812 Spider fosse destinata alla produzione in serie non ci stupirebbe un prezzo attorno ai 330.000 euro. Giusto o sbagliato? In ogni caso, se dovete chiedere quanto costa, probabilmente è perché non ve la potete permettere.