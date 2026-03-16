Lexus LM 500h, comfort e tecnologia migliorano ancora, Mercedes VLE sei avvisato...

Dopo il debutto ufficiale del nuovo Mercedes VLE (guarda Mercedes VLE), Lexus ha deciso per una “controffensiva” svelando il suo nuovo van premium per eccellenza. La Lexus LM 500h continua così il proprio percorso evolutivo ben sapendo che la monovolume tedesca, per ora, è solo elettrica mentre quella giapponese ha un powertrain ibrido. Il segmento, però, è lo stesso e l'aggiornamento sembra giustificato. Vediamo insieme come cambia il van premium orientale.

Evoluzione continua per il van Lexus

L’attuale generazione della grande monovolume di lusso Lexus (guarda la homepage di Lexus) è arrivata sul mercato nel 2023, ma la casa giapponese ha già introdotto una nuova serie di aggiornamenti previsti per il model year 2026.

Invece di attendere il classico restyling di metà carriera, i giapponesi hanno preferito perfezionare progressivamente il van di rappresentanza con aggiornamenti costanti. Dopo gli interventi del 2025, che hanno portato un’illuminazione interna più efficace, miglioramenti ergonomici e un isolamento acustico più curato, il modello riceve ora ulteriori affinamenti.

Lexus LM 500h: aggiornamenti per il van di lusso che migliora il comfort nei viaggi

Comfort ancora più curato

Le novità partono dalla versione Executive a quattro posti. Le porte scorrevoli ora integrano luci di cortesia che illuminano il terreno all’apertura, migliorando praticità e sicurezza nelle fasi di accesso al veicolo.

All’interno dell’abitacolo, il frigorifero posteriore adotta un portabottiglie rivisto. I divisori flessibili mantengono le bevande ferme anche durante la marcia del van, riducendo il rischio di urti tra le bottiglie.

Chi lavora in viaggio trova anche porte USB-C più potenti nella console posteriore: l’erogazione combinata raggiunge i 60 W, sufficiente per ricaricare rapidamente smartphone o alimentare un laptop.

Lexus LM 500h: il box frigorifero posteriore con un nuovo portabottiglie

Più silenzio a bordo

Per aumentare ulteriormente il comfort, la Lexus ha introdotto un nuovo disegno del battistrada per gli pneumatici delle versioni Executive e Version L della Lexus LM 500h. L’obiettivo è ridurre la rumorosità stradale, sfruttando anche i materiali fonoassorbenti già introdotti in precedenza.

Motore ibrido e posizionamento sul mercato

Sotto il cofano resta il sistema ibrido con motore turbo da 2,4 litri turbo abbinato a due unità elettriche. La potenza complessiva raggiunge 371 CV e viene gestita da un cambio automatico a sei rapporti con trazione integrale di serie.

Lexus LM 500h: motore 2.4 turbo ibrido con 371 CV, cambio automatico e trazione integrale

Prezzi premium, ma in Italia...

La Lexus LM 500h 2026 è già disponibile in Giappone, con prezzi a partire da 15,2 milioni di yen (circa 83.600 euro) per la versione a sei posti e 20,3 milioni (circa 111.600 euro) per la Executive a quattro posti. A titolo di paragone, ricordiamo che il van LM 350h, in Italia, con motore ibrido da 250 CV attacca il listino a 135.000 euro.

Nel segmento delle monovolume di lusso, la proposta della Lexus si posiziona accanto a modelli premium come la futura Mercedes VLE, prevista anche in versione BEV, confermando la crescente attenzione dei marchi di fascia alta verso il mondo dei van.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/03/2026