Ecco nuova Lexus LFA, ma senza più il V10. Ora ha il... V0

L'erede concettuale della storica supercar Lexus è una supercar stupenda. Ma è (ops!) elettrica e qualcuno ci è rimasto male

Si scrive esattamente come allora: Lexus LFA. Ma a pronunciarla, adesso quella stessa sigla emette un altro suono. O meglio: nessun suono.

Niente più V10 urlante, niente richiami diretti alla meccanica che rese leggendaria la prima generazione. Un po' a sorpresa (solo un po', date le precedenti indiscrezioni), nuova Lexus LFA Concept è una supercar elettrica pura. Non per questo non cattura lo sguardo: presenza scenica che non lascia indifferenti.

Lexus LFA Concept: sorpresa, è elettrica

Presentato in contemporanea a Toyota GR GT (che invece è benzina biturbo), il prototipo Lexus deriva idealmente dalla Sport Concept mostrata qualche mese fa.

Curioso, che pur condividendo l’architettura in alluminio con Toyota GR GT e GR GT3, non sia stato scelto il V8 biturbo ibrido dell’ammiraglia sportiva della Casa madre. Lexus ha preferito un approccio radicalmente diverso. A... pistoni zero.

Lo scarico si illumina, ma è... finto

Lexus spiega che il nome LFA, in fondo, non è vincolato ai motori termici: rappresenta una visione. Quella di un’auto che incarni le tecnologie più avanzate della sua epoca e le tramandi alla successiva generazione di ingegneri (va beh).

Non sono stati svelati dettagli sul sistema elettrico che la muove, ma è chiaro che, per quanto potente possa essere, quantomeno non potrà replicare il timbro sonoro della sorella Toyota.

Però, che design!

Se la scelta dell’elettrico può sembrare controcorrente, in un segmento in cui lo zoccolo duro degli appassionati ancora, ehm, mal digerisce le alte prestazioni a batteria, da par suo il design di LFA Concept convince.

Le superfici tese, le proporzioni affilate e l’equilibrio complessivo creano un colpo d’occhio che surclassa, almeno dal punto di vista estetico, la controparte Toyota. Idem l’abitacolo, così futuristico e così simbolico, tuttavia, della natura ancora prototipale del progetto.

Lexus LFA Concept: l'abitacolo è da fantascienza

Cosa succederà ora? Una certezza c’è: dalla concept nascerà un modello di serie. E il passaggio dal nome Sport Concept a LFA Concept indica chiaramente l’intenzione di posizionarlo come erede ufficiale della storica supercar Lexus.

Onestamente: sei rimasto indispettito dalla scelta dell'elettrico? O al contrario, ne sei entusiasta? (O forse ancora, hai altro a cui pensare che non alla nuova supercar di Lexus?)

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/12/2025