Video: supercar vs pallina da golf, la sfida più strana che vedrai oggi

Supercar per 50 milioni di dollari in una gara di velocità folle. LaFerrari, Bugatti, Rimac e altre contro una pallina da golf

Ci sono video che non hanno necessariamente un senso, ma che quando inizi a guardare poi finisci per guardarli fino al termine. È il caso del filmato qui sotto, che vede una sfida davvero bizzarra tra sette, tra supercar e hypercar, e palline da golf tirate da Kyle Berkshire, il golfista più potente sulla piazza.

Il parco auto: delle 9 supercar solo le migliori 7 prenderanno parte alla sfida contro la pallina da golf

Come funziona la sfida

Detta così, però, non si capisce bene: come fai a confrontare una pallina da golf con una supercar? L'ingegnoso confronto è tutto sulla velocità massima raggiunta dalle varie auto dopo un miglio con partenza da ferme.

Kyle Berkshire, il golfista dal tiro più potente al mondo

Il golfista è collocato appunto a un miglio dalla partenza delle auto e al passare di ciascuna di esse colpisce la pallina con mazze via via più performanti. Dispositivi di misurazione dedicati registrano la velocità massima dell'auto e della pallina, mostrando di volta in volta la più veloce.

La Hennessey Venom F5 della sfida contro la pallina da golf

Le auto che sfidano la pallina da golf

Il parco auto? Vale complessivamente 50 milioni di dollari. Abbiamo due LaFerrari, in versione coupé e Aperta, poi una McLaren P1 HDK, una Hennessey Venom F5, Lamborghini Revuelto, Rimac Nevera e Bugatti Chiron Super Sport. Chi vince? Guarda il video per scoprirlo.

Teatro della sfida è quella che fu la pista di atterraggio degli Space Shuttle al Kennedy Space Center: un rettilineo perfettamente piano che per la sua lunghezza di 4,56 km (per 300 m di larghezza) deve compensare persino la curvatura della terra, con un basamento più sottile al centro e più alto alle estremità. Un vero paradiso delle alte velocità.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/07/2025