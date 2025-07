Tennis su SUV in corsa: Lexus firma due Guinness World Record

Per svecchiare la propria immagine, Lexus ha sfidato il Guinness World Record in un video fuori di testa, prontamente diventato virale: coinvolgendo due campioni del tennis britannico in una una partita giocata sul tetto di due SUV in movimento.

I protagonisti dell’impresa sono stati Laura Robson e Jamie Murray che si sono scambiati la pallina per 101 colpi consecutivi: senza farla cadere, ovvio! Il tutto stando in piedi su due Lexus NX in corsa a oltre 47 km/h.

Lo stunt spettacolare è stato realizzato su una pista dell’aeroporto di Duxford, utilizzando due piattaforme in alluminio montate sui tetti tramite gli attacchi per barre portatutto e assicurando i due tennisti con imbracature di sicurezza a quattro tiranti, che garantivano una notevole stabilità.

Laura Robson e Jamie Murray giocano a tennis sul tetto di due Lexus NX in movimento

Alla guida, non semplici automobilisti della domenica, ma stunt driver professionisti che hanno tenuto il passo con chirurgica precisione. Dopo vari tentativi (e, pare, qualche parolaccia), in circa due ore di prove, Murray e Robson hanno portato a casa due Guinness World Record:

Il più lungo scambio di tennis su due auto in movimento

Lo scambio più veloce su due auto in movimento

A giudicare dalle loro dichiarazioni, ne è valsa la pena: “Il tennis richiede precisione, coordinazione e concentrazione – farlo su due auto in corsa è stato surreale,” ha commentato Laura Robson. “È stata la sfida più insolita ed emozionante della mia carriera,” ha aggiunto Jamie Murray. Altro che l'erba di Wimbledon!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/07/2025