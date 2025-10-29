Lexus crede che la "limo" del futuro sia un van a 6 ruote

Hai presente Lexus LS, l'ammiraglia? Beh, te la devi dimenticare. Sempre tanto lusso, ma... sotto altre sagome (e con due ruote in più)

Per anni simbolo di berlina elegante da primo della classe, ora Lexus LS decide di buttarsi via… ehm, reinventarsi.

Non più sobria, non più “solo” lussuosa: ora punta sullo spazio, sull'effetto “wow” e… su sei ruote. Sì: 6, come la Tyrrell F1 del '76. Ma con il doppio asse al retro, anziché all'avantreno.

Lexus LS Concept, Tokyo Mobility Show 2025

Il nome stesso “LS” cambia significato: non più Luxury Sedan ma Luxury Space.

Sorta di crossover/MPV di fascia altissima, LS Concept è indubbiamente una delle protagoniste più stravaganti non solo dello stand Lexus al Tokyo Mobility Show 2025, ma dell'intera kermesse erede del Tokyo Motor Show (sì, anche laggiù è cambiato il format dei saloni).

Lexus LS Concept, il posto guida (per l'autista?)

Design futuribile è dire poco (vedi gallery): ruote grandi davanti, quattro più piccole dietro, porte scorrevoli, abitacolo stile lounge, materiali pregiati, tutto pensato per il passeggero VIP (che magari lavora o fa dolce vita mentre qualcun altro guida).

Dettagli tecnici? Per ora nebulosi. Motorizzazione probabile elettrica e/o ibrida, ma niente conferme ufficiali.

Lexus LS Concept, un salotto su (6) ruote

È il tipo di idea che grida: “Facciamolo grosso, strano, ultra lussuoso”. E la domanda che sorge spontanea è: “Tu la compreresti?”.

