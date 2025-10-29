Lexus crede che la "limo" del futuro sia un van a 6 ruote

Per anni simbolo di berlina elegante da primo della classe, ora Lexus LS decide di buttarsi via… ehm, reinventarsi.
Non più sobria, non più “solo” lussuosa: ora punta sullo spazio, sull'effetto “wow” e… su sei ruote. Sì: 6, come la Tyrrell F1 del '76. Ma con il doppio asse al retro, anziché all'avantreno.
Lexus LS Concept, Tokyo Mobility Show 2025
Il nome stesso “LS” cambia significato: non più Luxury Sedan ma Luxury Space.
Sorta di crossover/MPV di fascia altissima, LS Concept è indubbiamente una delle protagoniste più stravaganti non solo dello stand Lexus al Tokyo Mobility Show 2025, ma dell'intera kermesse erede del Tokyo Motor Show (sì, anche laggiù è cambiato il format dei saloni).
Lexus LS Concept, il posto guida (per l'autista?)
Design futuribile è dire poco (vedi gallery): ruote grandi davanti, quattro più piccole dietro, porte scorrevoli, abitacolo stile lounge, materiali pregiati, tutto pensato per il passeggero VIP (che magari lavora o fa dolce vita mentre qualcun altro guida).
Dettagli tecnici? Per ora nebulosi. Motorizzazione probabile elettrica e/o ibrida, ma niente conferme ufficiali.
Lexus LS Concept, un salotto su (6) ruote
È il tipo di idea che grida: “Facciamolo grosso, strano, ultra lussuoso”. E la domanda che sorge spontanea è: “Tu la compreresti?”.