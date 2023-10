Nuova Lexus LS: come l'ammiraglia alza ancora l'asticella

Il non plus ultra delle berline giapponesi fa un altro passo in direzione del lusso: quali novità per la Lexus LS 2024

Lexus presenta in Giappone una serie di aggiornamenti per la sua ammiraglia LS, con un'attenzione particolare a sicurezza e comfort. Il cambiamento più evidente nell'aggiornamento della LS è l'introduzione di un nuovo quadro strumenti digitale da 12,3'', accoppiato a un touchscreen sempre da 12,3 pollici per il sistema di intrattenimento di bordo, già presente nell'aggiornamento precedente. Inoltre, Lexus ha equipaggiato la LS con la più recente versione del sistema Safety System +. Tra le nuove integrazioni, la funzione Proactive Driving Assist, che riduce il rischio di incidenti mantenendo una distanza di sicurezza da pedoni, biciclette e veicoli parcheggiati; mentre il Pre-Crash utilizza un radar a onde millimetriche e una telecamera monoculare per evitare collisioni e rilevare quando il conducente non è attento.

Il nuovo quadri strumenti della LS

INTEGRAZIONI TECNICHE Di serie l'auto include ora un registratore di guida che acquisisce video sia dalle telecamere anteriori sia posteriori (funzione molto apprezzata soprattutto negli USA), e i proprietari possono utilizzare il loro smartphone come chiave digitale. La versione ibrida (LS 500h) è stata equipaggiata con un sistema di alimentazione esterna per situazioni di emergenza. Aggiornata anche la tecnica per ridurre le vibrazioni.E per finire, spicca l'introduzione del sistema Dynamic Rear Steering (DRS): precedentemente limitato ai modelli a trazione posteriore e ora esteso anche ai modelli a trazione integrale (AWD). Non sappiamo se il marchio deciderà di proporre tali cambiamenti anche sul mercato europeo, dove la LS è venduta ma risente fortemente della concorrenza dei marchi tedeschi.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 06/10/2023