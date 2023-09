Lexus: al Salone di Tokyo la concept EV del futuro

Lexus presenterà una nuova concept car al Japan Mobility Show in programma dal 26 ottobre al 5 novembre a Tokyo. Si tratterà di una BEV (Battery Electric Vehicle) di ultima generazione che entrerà in produzione non prima del 2026. La Casa giapponese non ha pubblicato ulteriori dettagli, ma la concept potrebbe ricollegarsi al bozzetto presentato da Toyota alcuni mesi fa. Una sorta di anticipazione sullo stile dei modelli del futuro.

La roadmap di Toyota per il futuro

MASSIMA EFFICIENZA Lexus ha confermato che la sua nuova full-electric: ''Disporrà di una piattaforma modulare innovativa che sfrutterà importanti modifiche ai metodi di produzione, con un software di bordo completamente rinnovato.'' Dando uno sguardo al teaser è davvero impossibile non notare il lavoro fatto sull'aerodinamica. Indubbiamente la riduzione dei pesi giocherà un ruolo importante, con benefici in termini di prestazioni ed efficienza. Stando alle prime informazioni disponibili, la nuova elettrica Lexus potrà contare sulla trazione integrale Direct4 e sul tanto discusso steer-by-wire (qui il nostro approfondimento). Non si conoscono ancora i dati relativi alla potenza del propulsore, ma è lecito pensare che le prestazioni della concept car saranno coinvolgenti.

VEDI ANCHE

Il sistema One Motion Grip di Lexus

QUESTIONE BATTERIE Il prototipo Lexus potrà contare inoltre sulle nuove (e più performanti) batterie al litio, che verranno introdotte da Toyota fra il 2026 e il 2028 (qui l’approfondimento). 800 km di autonomia e un tempo di ricarica 10-80% coperto in 20 minuti. Il passo successivo sarà portare la percorrenza massima intorno ai 1.000 km, con un ulteriore 10% di risparmio sui costi di produzione. L’ultimo step sarà il passaggio agli accumulatori allo stato solido, non prima del 2028. Tutto ciò si inserisce nel piano strategico a lungo termine di Lexus per raggiungere la neutralità climatica entro 2035.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/09/2023