Il volante a "cloche" di Lexus debutta con tempismo perfetto

Lexus lo presenta come una rivoluzione, e tecnicamente lo è: il primo steer‑by‑wire omologato in Europa, finalmente disponibile sul SUV elettrico RZ.

Noi però, modestamente, lo avevamo già provato in anteprima, quando ancora era in fase di approvazione e sapeva un po' di fantascienza. Ora invece è realtà di listino, con tanto di prezzo.

Qundi, mentre (pare) in Cina dal 2027 i volanti a cloche verranno vietati, da noi Lexus fa l’opposto: li porta in concessionaria. Una specie di contrappasso automobilistico globale.

Lexus RZ 2026: debutta il volante ''yoke''

Il volante “yoke” aeronautico – in lingua Lexus: One Motion Grip – non è un vezzo estetico: grazie allo steer‑by‑wire, sostiene la Casa, l’angolo di sterzata si riduce a circa 200 gradi, eliminando quasi del tutto l’incrocio delle braccia.

È un modo diverso di guidare, più diretto, più digitale, più… giapponese. E soprattutto più preciso, perché il sistema filtra vibrazioni inutili e restituisce solo il feedback buono.

Più precisione, meno vibrazioni

Tecnicamente parlando, lo steer‑by‑wire Lexus è un “drive‑by‑wire” ancora più evoluto: qui non c’è alcun collegamento meccanico tra volante e ruote.

Tutto passa da attuatori e segnali elettronici, con un sistema di backup che interviene se qualcosa non va. È la prima volta che una soluzione così radicale arriva su un’auto di serie venduta da noi.

Lexus RZ 2026, il primo SUV elettrico del marchio premium di Toyota

In Italia il sistema arriva così:

di serie su Lexus RZ 550e F SPORT , la versione più potente e integrale.

optional su Lexus RZ 500e Luxury, dove il pacchetto One Motion Grip costa 2.300 euro.

La gamma RZ parte da 59.900 euro, ma per la cloche bisogna quindi salire di... quota.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/02/2026