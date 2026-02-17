Innovazione

Il volante a "cloche" di Lexus debutta con tempismo perfetto

Avatar di Lorenzo Centenari, il 17/02/26

1 ora fa - Il sistema steer-by-wire sul SUV elettrico RZ proprio mentre in Cina....

Lo steer-by-wire di Lexus con volante "yoke" sul SUV elettrico RZ. Proprio mentre in Cina si parla di divieto (appunto: in Cina)

Lexus lo presenta come una rivoluzione, e tecnicamente lo è: il primo steer‑by‑wire omologato in Europa, finalmente disponibile sul SUV elettrico RZ

Noi però, modestamente, lo avevamo già provato in anteprima, quando ancora era in fase di approvazione e sapeva un po' di fantascienza. Ora invece è realtà di listino, con tanto di prezzo.

Qundi, mentre (pare) in Cina dal 2027 i volanti a cloche verranno vietati, da noi Lexus fa l’opposto: li porta in concessionaria. Una specie di contrappasso automobilistico globale.

Lexus RZ 2026: debutta il volante ''yoke''

Il volante “yoke” aeronautico – in lingua Lexus: One Motion Grip – non è un vezzo estetico: grazie allo steer‑by‑wire, sostiene la Casa, l’angolo di sterzata si riduce a circa 200 gradi, eliminando quasi del tutto l’incrocio delle braccia.

È un modo diverso di guidare, più diretto, più digitale, più… giapponese. E soprattutto più preciso, perché il sistema filtra vibrazioni inutili e restituisce solo il feedback buono.

Più precisione, meno vibrazioni

Tecnicamente parlando, lo steer‑by‑wire Lexus è un “drive‑by‑wire” ancora più evoluto: qui non c’è alcun collegamento meccanico tra volante e ruote.

Tutto passa da attuatori e segnali elettronici, con un sistema di backup che interviene se qualcosa non va. È la prima volta che una soluzione così radicale arriva su un’auto di serie venduta da noi.

Lexus RZ 2026, il primo SUV elettrico del marchio premium di Toyota

In Italia il sistema arriva così:

  • di serie su Lexus RZ 550e F SPORT, la versione più potente e integrale.

  • optional su Lexus RZ 500e Luxury, dove il pacchetto One Motion Grip costa 2.300 euro.

La gamma RZ parte da 59.900 euro, ma per la cloche bisogna quindi salire di... quota.

VEDI ANCHE
Cina vieta volante joke dal 2027 (altra grana per Tesla)
La Cina ha deciso: il volante è di una forma sola. E non è questa
Video: i crash test Euro NCAP per Lexus RZ. Cinque stelle per il SUV elettrico
Come si guadagnano 5 stelle nei crash test di Euro NCAP? Il video tutorial di Lexus RZ
Lexus RZ 450e: la prova della BEV con volante a cloche
Lexus RZ 450e: l'elettrica premium con volante a cloche
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/02/2026
Tags
lexus
Gallery
    Listino Lexus RZ
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    RZ 450e Design - / -75.500 €
    RZ 450e Luxury - / -80.000 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Lexus RZ visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Lexus RZ
    Logo Lexus
    Lexus
    Vedi anche