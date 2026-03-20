Due baby Mercedes sono in promo e vuoi saperne un po' di più

L'una, Classe A, è a fine corsa e conferma Mercedes che non tornerà. Non proprio come prima, almeno. L'altra, GLA, a fine 2026 cambierà in modo radicale. Ultimi scampoli di ciclo vita, uguale terreno di caccia per le promo.

Forse di sfuggita hai letto o hai ascoltato che ambedue le baby Benz sono in offerta, ma non hai compreso in che cosa consiste esattamente questa doppia promozione (anche perché la campagna pubblicitaria non snocciola cifre). Molto bene, entriamo nel dettaglio, così entriamo poi in concessionaria già ''studiati''.

L'offerta su Mercedes Classe A

Mercedes Classe A AMG Line Extra (credits: mercedes-benz.it)

La versione della compatta della Stella oggetto della promo è Classe A 180 d AMG Line Extra: motorizzazione 2.0 Diesel 116 CV, equipaggiamento sportivo top di gamma con AMG Styling, cerchi in lega leggera AMG da 18 pollici, sedili sportivi con poggiatesta integrati, etc.

Prezzo di listino di 43.597 euro, come da configuratore.

Mercedes-Benz Financial propone un piano di leasing mydrivePass così articolato:

anticipo 9.067 euro

35 canoni da 250 euro al mese

al mese TAN 3,90% - TAEG 4,97% - TAE 3,98%

valore di riscatto 21.150 euro

km totali 60.000

E dopo 3 anni sei libero di restituirla.

Mercedes A 180 d AMG Line, gli interni (credits: mercedes-benz.it)

L'offerta è soggetta a disponibilità limitata (cioè su esemplari in pronta consegna) per contratti stipulati entro il 31 marzo 2006 e immatricolazione entro il 30 giugno 2026.

L'offerta su Mercedes GLA

Un programmino analogo è quello che interessa anche il SUV compatto. Quindi: configurazione GLA 200 d AMG Line Extra, con motore 2.0 Diesel 150 CV e allestimento sportivo (cerchi in lega leggera AMG da 19 pollici, volante sportivo in pelle Nappa...).

Mercedes GLA AMG Line Extra (credits: mercedes-benz.it)

Di listino costa 49.443 euro, ma ancora una volta puoi spalmare lo sforzo economico sull'arco di un triennio.

Con leasing Mercedes mydrivePass:

anticipo 11.025 euro

35 canoni da 350 euro al mese

al mese TAN 4,90% - TAEG 5,81% - TAE 5,02%

valore di riscatto 27.150 euro

km totali 60.000



Dopo 3 anni, sempre libero di restituire la vettura al mittente.

Mercedes GLA AMG Line Extra vista da dentro (credits: mercedes-benz.it)

Idem come Classe A: offerta valida su esemplari in pronta consegna, per contratti stipulati entro il 31 marzo 2026 e immatricolazione entro il 30 giugno 2026.

Ora hai le idee più chiare: se avevi già messo gli occhi su una delle due, marzo è forse il momento giusto di entrare in azione.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/03/2026