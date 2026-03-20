Mercedes Classe C EQ: la berlina elettrica pronta a scendere in campo, nel mirino c’è BMW i3

Il recente debutto della BMW Serie 3 elettrica ha evidenziato come il segmento dei modelli di medie dimensioni a batterie sia vivo e vegeto (scopri tutto su nuova BMW i3). L’eterna rivale Mercedes-Benz non resta a guardare e a breve giro di posta metterà su strada la nuova Classe C EQ, che rappresenta il prossimo passo della strategia elettrica della casa di Stoccarda (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia).

Debutto atteso nel 2026

Attesa per aprile 2026, la nuova Mercedes Classe C elettrica affiancherà l’attuale modello aggiornato, inserendosi nel segmento delle BEV premium di medie dimensioni.

Nuova Mercedes Classe C elettrica: la berlina della casa di Stoccarda si prepara al debutto

Piattaforma e autonomia

Basata sulla nuova architettura MB.EA, la Mercedes Classe C EQ adotterà un sistema a 800 volt. Le batterie, con capacità comprese tra 64 e 94 kWh, promettono un’autonomia superiore ai 700 km. Numeri che posizionano questa berlina a batterie tra le più competitive del segmento.

Motorizzazioni e prestazioni

Al vertice della gamma dovrebbe esserci la versione C 400 4Matic, dotata di doppio motore e trazione integrale. La potenza complessiva supererà i 480 CV, confermando l’approccio dinamico della nuova Mercedes C a batterie.

Nuova Mercedes Classe C elettrica: batterie da 64 o 94 kWh per superare 700 km di autonomia

Design aerodinamico

Pur mantenendo l’identità della Classe C, la Mercedes Classe C EQ introdurrà soluzioni stilistiche specifiche, ispirate alla GLC elettrica svelata da poco (guarda Mercedes-Benz GLC elettrica): frontale più basso e verticale, lunotto inclinato e linee tese per migliorare l’efficienza. Le maniglie a scomparsa contribuiscono a migliorare l’aerodinamica.

Ispirazione EQ e dettagli distintivi

Per immaginare lo stile definitivo della nuova berlina tedesca possiamo farci aiutare dai rendering basati su prototipi e creati dal designer Nikita Chuyko per Kolesa (guarda la homepage di Kolesa). Il frontale presenta una calandra ampia e gruppi ottici a goccia con firma luminosa a stella. Al posteriore, una barra LED unisce i fari, mentre il diffusore accentua il carattere sportivo.

Nuova Mercedes Classe C elettrica: il rendering by Kolesa mostra il possibile design definitivo

Sfida diretta nel segmento elettrico

Quindi, dopo il debutto della BMW i3, la nuova Mercedes Classe C EQ si prepara a competere nel mercato dei BEV premium, puntando su autonomia, tecnologia e design evoluto. A voi piace la nuova berlina a batterie della Stella? Diteci la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/03/2026