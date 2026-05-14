Prima dell’asta la Mercedes-AMG One passa in officina e il conto è astronomico

Comprare una Mercedes-AMG One significa entrare in un mondo a dir poco esclusivo, ma anche affrontare costi fuori dal comune. La celebre hypercar tedesca, sviluppata da Mercedes con tecnologia derivata dalla Formula Uno, sarà protagonista di una vendita organizzata da RM Sotheby's (qui, il link all’asta).

Mercedes-AMG One: all'asta da RM Sotheby's dopo un tagliando da oltre 37.000 euro

Tagliando da record

L’esemplare in questione è del 2024 e ha percorso appena 185 km, ma quello che più impressiona è il fatto che il proprietario ha richiesto un intervento di manutenzione a febbraio 2026 e la fattura complessiva ammonta all’astronomica cifra di 37.610 euro.

In questo modo, però, la garanzia dell’auto si estende fino al 2028. Insomma, il Service A è stato effettuato e l’hypercar è tornata come se fosse appena uscita dalla fabbrica.

Mercedes-AMG One: stima fino a 3 milioni di euro per l'hypercar in esclusiva tonalità verde

Ore lavoro e ricambi costosissimi

Analizzando il dettaglio dei costi emergono cifre da vera auto da competizione. La voce più pesante riguarda la manodopera: ottanta ore di lavoro fatturate a 395 euro l'ora fanno 31.600 euro e hanno inciso in maniera decisiva sul totale. Anche i componenti di ricambio mostrano prezzi elevatissimi.

Il filtro dell’aria è costato 1.872,54 euro, mentre il filtro dell’olio della trasmissione ha raggiunto quota 2.300 euro. Persino un semplice tappo di scarico viene fatturato 150 euro, mentre dieci litri di olio motore hanno richiesto una spesa di 555,80 euro. Numeri che testimoniano la complessità tecnica della AMG One (guarda il record di Mercedes-AMG One) e del suo sofisticato sistema ibrido ispirato alle monoposto di Formula Uno del recente passato.

Mercedes-AMG One: abitacolo racing e finiture in pelle Nappa

Vernice esclusiva e dettagli racing

Oltre ai costi di manutenzione, questa AMG One si distingue per una configurazione molto particolare. La carrozzeria sfoggia una rara tonalità di verde denominata Reingrün, optional dal valore di 27.500 euro. A completare il look troviamo elementi in fibra di carbonio a vista e cerchi in magnesio verniciati in nero opaco.

Anche l’abitacolo riflette l’anima estrema della vettura, con rivestimenti in pelle Nappa, cuciture verdi e numerosi dettagli racing. Tra gli accessori inclusi figurano auricolari personalizzati, attrezzi dedicati e componenti originali forniti insieme all’auto. La sofisticata e costosissima hypercar troverà un nuovo proprietario? Lo sapremo fra una settimana, alla chiusura dell'asta.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/05/2026