BMW M3 E92 Limited Edition: si prevede un’asta da record per la sportiva V8

Una rarissima BMW M3 E92 è pronta a riscrivere i record del mercato del collezionismo automobilistico.

BMW M3 E92 Lime Rock park Edition asta Brig a Trailer: le offerte arrivano a 200.000 dollari

Una BMW M3 E92 da collezione

L'audace sfumatura Fire Orange rivela immediatamente l'identità dell'auto come uno dei rari modelli Lime Rock Park Edition, ovvero uno dei soli 200 esemplari costruiti per il Nord America nel 2013 e probabilmente la variante più ricercata della generazione V8. Ebbene, questo interessante esemplare è finito all’asta sulla piattaforma Bring a Trailer, attirando l’attenzione degli appassionati di sportive tedesche (qui il link all'asta). La vettura, proposta da EAG, specialista del marchio bavarese, è uno dei soli 200 esemplari realizzati per il Nord America. La speciale colorazione e il leggendario motoreV8aspirato rendono questa coupé una delle BMW moderne più ricercate dagli estimatori delle youngtimer ad alte prestazioni.

BMW M3 E92 Lime Rock park Edition asta Brig a Trailer: il raro esemplare della sportiva

Solo 138 km e condizioni pari al nuovo

L’elemento che rende questa vettura ancora più esclusiva è il chilometraggio: appena 138 km percorsi dalla consegna e un rapporto Carfax praticamente immacolato. L’auto si presenta come nuova, con dettagli conservati in maniera impeccabile, dai tappetini ancora protetti dalla plastica fino agli adesivi originali presenti nell’abitacolo. Tra le finiture spiccano il volante in Alcantara, gli inserti in fibra di carbonio e i sedili sportivi riscaldabili. Questa supercar mantiene inoltre i cerchi originali da 19 pollici e il Competition Package sviluppato da BMW M.

BMW M3 E92 Lime Rock park Edition asta Brig a Trailer: gli interni perfettamente conservati

Quotazioni sempre più alte

La Lime Rock Park Edition è considerata da molti la versione definitiva della M3 E92 grazie alla combinazione tra produzione limitata e motore aspirato. Nonostante manchi una cronologia completa degli interventi, l’auto ha recentemente effettuato un tagliando completo e un’ispezione tecnica approfondita. Per ora l’offerta più alta ha già raggiunto quota 200.000 dollari, confermando quanto il mercato delle sportive iconiche degli anni Duemila stia vivendo una crescita costante. Ma c'è ancora un po' di tempo per rilanciare. L'asta chiude questa sera, però dovete affrettarvi.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/05/2026