BMW M2, adesso anche con la trazione integrale

Grazie al sistema M xDrive e al potente sei cilindri turbo, migliora accelerazione e dinamica di guida

La BMW M2 è un'auto sportiva che permette di divertirsi grazie alle prestazioni del suo motore e alla dinamica di guida ai massimi livelli. Adesso c'è una novità importante perché arriva la nuova BMW M2 M xDrive. Per la prima volta, la sportiva tedesca è proposta in una versione con trazione integrale.

BMW M2 M xDrive

Motore a 6 cilindri

Il cuore pulsante della BMW M2 M xDrive è il solito e apprezzato motore turbo a 6 cilindri da 353 kW / 480 CV con cambio M Steptronic a 8 rapporti con Drivelogic. Non è previsto il cambio manuale, nemmeno come optional. Questo motore, che equipaggia la BMW M2, è stato equipaggiato con la tecnologia BMW M Ignite, di cui abbiamo scritto in passato. Si tratta di una soluzione tecnica brevettata da BMW che permette di ridurre in maniera significativa i consumi di carburante sotto carico elevato, in particolare durante l'utilizzo in pista. Tecnologia importante che permetterà ai 6 cilindri di BMW M di entrare nell'era Euro 7. Le prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, 0,3 secondi più veloce rispetto al modello con trazione posteriore. La sportiva raggiunge una velocità massima limitata a 250 km/h, che sale a 285 km/h se equipaggiata con il pacchetto opzionale M Driver's Package.

BMW M2 M xDrive, posteriore

Trazione integrale

Come le BMW M3 e M4 che hanno la trazione integrale, anche la M2 funziona normalmente con la sola trazione posteriore. Tuttavia, qualora fosse necessario, quando serve maggiore trazione, interviene l'asse anteriore. In ogni caso, la trazione integrale M xDrive utilizza una trasmissione multidisco con controllo elettronico della coppia per garantire una distribuzione completamente variabile della potenza del motore alle ruote anteriori e posteriori. Il sistema M xDrive è integrato con il differenziale M. Tra le modalità di guida a disposizione c'è la modalità 2WD con DSC disattivato, in cui la sportiva funziona con la sola trazione posteriore. L'equipaggiamento di serie della nuova BMW M2 M xDrive prevede cerchi in lega leggera M di serie (19 pollici all'anteriore, 20 pollici al posteriore). Per garantire il massimo controllo, anche quando utilizzata in pista, la nuova BMW M2 M xDrive Adotta freni M Compound con pinze a sei pistoncini all'anteriore e pinze a pistoncino singolo al posteriore.

Prezzo

Quanto costa la nuova BMW M2 M xDrive? Il prezzo di partenza è di 85.410 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/06/2026