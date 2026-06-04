Nuova BMW iX5, stile Neue Klasse per il SUV elettrico: le ultime foto spia

BMW sta portando avanti un rinnovo della sua gamma di vetture e dopo aver visto le nuove iX3 e i3, sono in arrivo diverse altre novità. Tra i nuovi modelli in lavorazione c'è la nuova generazione della BMW X5 che sta andando verso un profondo rinnovamento. Lo sviluppo sta proseguendo e adesso sono arrivate nuove foto spia di un prototipo. Per quanto ovviamente ancora camuffato, sembra che la protagonista degli scatti sia la futura BMW iX5 M, cioè la versione ad alte prestazioni del modello elettrico.

Già perché la futura nuova X5, oltre ad abbracciare il nuovo stile di design Neue Klasse, sarà proposta con motorizzazioni endotermiche, ibride ed elettriche. Anzi, in realtà nel corso del 2028 è attesa, sebbene in piccola serie, una variante Fuel Cell.

BMW iX5, vista frontale

BMW iX5 M, anteprima

Il prototipo presenta un design frontale decisamente più aggressivo, grazie alle prese d'aria più grandi e dall'aspetto più sportivo, mentre la griglia e i fari sono simili a quelli del resto della gamma e rappresentano uno degli elementi di design che proietteranno il modello nell'era della ''Neue Klasse''. Spostandoci dietro, il posteriore sembra essere più ''sobrio'', sebbene il camuffamento nasconda molti particolari. I fanali posteriori e i catarifrangenti sul paraurti sono provvisori. Trattandosi di un modello M, è possibile che alla fine anche il posteriore possa disporre di alcuni elementi dedicati che rispecchiano il DNA più sportivo del modello.

BMW iX5, vista laterale

Dalle foto spia possiamo osservare che il prototipo della BMW iX5 M dispone di cerchi in lega con pneumatici Michelin Pilot Sport. Attraverso i cerchi a 5 razze si riesce a intravedere un impianto frenante maggiorato. Questo è un ulteriore indizio che si tratta effettivamente della BMW iX5 M e non di una normale variante del SUV.

L'abitacolo non si vede ma già adesso sappiamo che dentro troveremo il sistema Panoramic iDrive che ha fatto il suo debutto sulla nuova iX3. Niente strumentazione digitale classica ma ci sarà il BMW Panoramic Vision che proietterà le informazioni di guida lungo appena sotto il parabrezza, da un montane all'altro. Non mancherà il sistema infotaimment che potrà contare su di un display da 17,9 pollici.

BMW iX5, posteriore

Motori

Sulle specifiche tecniche ancora non abbiamo informazioni precise. Sappiamo che grazie alla nuova piattaforma Neue Klasse, il modello elettrico avrà accesso alle ultime innovazioni di BMW per le auto elettriche. Le versioni endotermiche/ibride poggeranno invece su di un'evoluzione della piattaforma attuale, sebbene tra i vari modelli l'aspetto sarà del tutto simile. Non rimane che attendere ulteriori novità sullo sviluppo della nuova BMW X5.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/06/2026