BMW iX3, oltre 800 km senza soste: test da record in Cina

Dotata di una batteria da 108,7 kWh e di un powertrain da 469 CV, la nuova BMW iX3 ha affrontato un percorso ad alta quota lungo oltre 800 km senza ricariche

In Cina, la nuova BMW iX3 è proposta in una specifica versione a passo lungo. Per dimostrare le potenzialità di questo modello, la casa tedesca ha effettuato un particolare test di autonomia che ha permesso di percorrere più di 800 km con un pieno di energia. L'obiettivo era quello di dimostrare l'efficienza del SUV elettrico.

Oltre 800 km senza ricaricare

La protagonista di questo speciale test è stata una BMW iX3 50L xDrive equipaggiata con cerchi da 21 pollici dotati di un design aerodinamico. Il SUV è riuscito a completare il giro del Lago Qinghai, partendo da Xining e tornando al punto di partenza dopo oltre 800 km di guida su strade pubbliche. Alla fine del percorso, il SUV elettrico non aveva ancora consumato tutta l'energia. La batteria segnava infatti ancora un 2% residuo. Il percorso è stato completato con un consumo energetico pari a 12,6 kWh per 100 km. Dunque, il risultato indica un'autonomia totale potenziale di 835-840 km nelle condizioni in cui è stata svolta la prova.

Un percorso impegnativo ad alta quota

Il tragitto effettuato dalla BMW iX3 a passo lungo non è stato certamente molto semplice. Partendo da Xining, a circa 2.200 metri sul livello del mare, il veicolo è salito fino a quasi 4.000 metri prima di ridiscendere e completare il percorso tornando al punto di partenza. Le ripetute salite e discese, con un dislivello di quasi 2.000 metri, hanno messo costantemente alla prova il funzionamento del powertrain. Le condizioni meteorologiche hanno aggiunto un ulteriore livello di complessità. Durante il percorso, il veicolo ha incontrato anche forti piogge e nevicate. La temperatura ambientale lungo gli 800 km è variata da 1 a 21 gradi

Per rispecchiare un comportamento di guida realistico da parte dei clienti, l'intero percorso è stato completato nella modalità di guida Efficient, bilanciando comfort ed efficienza energetica in modo da essere il più possibile simile alla guida quotidiana su lunghe distanze.

Ricordiamo che la BMW iX3 50L xDrive adotta un powertrain con doppio motore elettrico da 345 kW/469 CV e 645 Nm, con batteria da 108,7 kWh e autonomia di oltre 900 km nel ciclo misto cinese CLTC. In ricarica, l'accumulatore si può rifornire fino a una potenza di picco pari a 400 kW.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/06/2026