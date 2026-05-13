In Italia la nuova Hyundai Nexo a idrogeno: a chi serve davvero?

Hyundai lancia in Italia la nuova Nexo a idrogeno: 5 minuti per il pieno e oltre 800 km di autonomia. Ma dove lo fai il pieno?

L'auto a idrogeno è quella promessa che sembra sempre sul punto di esplodere e poi, puntualmente, resta lì nel limbo. Hyundai, però, non ha mai smesso di crederci.

Sono passati quasi trent’anni dai primi prototipi e oggi, con la terza generazione della Nexo, il costruttore coreano prova a spostare l'asticella un po’ più in alto, con 826 km di autonomia e tempi di rifornimento da auto normale: non elettrica.

Ma a che punto siamo con le questioni davvero critiche, che finora hanno frenato la diffusione di questo tipo di veicoli?

Hyundai Nexo, vista laterale

L'idrogeno in Italia: per ora, una questione di flotta

Diciamocelo chiaramente: se oggi pensi di scendere in garage, salire sulla tua auto a idrogeno e partire per un coast-to-coast senza pensieri, sei un ottimista. O vivi a Bolzano.

Nonostante i proclami e i fondi del PNRR che dovrebbero portarci a una quarantina di stazioni entro l’estate del 2026, la rete di rifornimento italiana è ancora un cantiere aperto, una mappa fatta di tante promesse e pochi erogatori veri.

Ecco perché, oggi, un’auto come la Nexo non è – e non può essere – l’auto per tutti. È, piuttosto, uno strumento che si propone alle flotte aziendali che si muovono su direttrici fisse.

Il motivo è semplice: se hai un’attività logistica o una flotta che fa spola tra Milano e Genova, o che orbita attorno ai nuovi poli di Rho e delle tangenziali milanesi, il problema del ''dove faccio il pieno?'' diventa gestibile.

Per un’azienda che vuole a tutti i costi coltivare un'immagine green, il vantaggio è tutto nel tempo: cinque minuti per il pieno e 800 km di autonomia reale significano produttività che una elettrica a batteria, con i suoi tempi di ricarica, fatica ancora a pareggiare.

L'idrogeno in Italia sta nascendo così: non come un giocattolo per privati volenterosi, ma come un’infrastruttura a corridoi, pensata per chi l’auto la usa per lavoro e non può permettersi di aspettare che una colonnina finisca il suo ciclo. Chiarito questo, torniamo alla Nexo e cerchiamo di capire com'è fatta e cosa porta di nuovo.

Hyundai Nexo 2026

Com’è fatta fuori e dentro

Nuova Nexo 2026 adotta quello che in Hyundai chiamano linguaggio Art of Steel: forme pulite, superfici tese e un’aria piuttosto solida. È un SUV che non urla la sua diversità, ma la sussurra con dettagli come la firma luminosa HTWO specifica per i veicoli a idrogeno.

Dentro, l'impostazione è quella che ti aspetti da un’ammiraglia moderna. C'è un doppio display curvo da 12,3 pollici che gestisce tutto e l'integrazione con l'intelligenza artificiale generativa per i comandi vocali: per farti parlare con l’auto in modo naturale, senza dover imparare a memoria i comandi.

E se sei un maniaco del silenzio, sappi che tra il powertrain elettrico e il sistema di cancellazione attiva del rumore stradale, l’abitacolo promette di essere una bolla di pace, ideale per apprezzare la fedeltà dell'impianto audio Bang & Olufsen a 14 altoparlanti.

Una bolla realizzata in materiali sostenibili e che ti porta lontano, grazie anche al bagagliaio da 510 litri, per una capienza all'altezza di un impiego a lungo raggio.

Hyundai Nexo 2026

Sotto il cofano: la sostanza

Nexo 2026 porta al debutto una nuova architettura fuel cell con un motore da 204 CV e 350 Nm di coppia. Non è fatta per i record in pista, ma con uno 0-100 km/h in 7,8 secondi e una velocità massima di 176 km/h, ne hai abbastanza per muoverti con disinvoltura ovunque.

Una bombola a 700 bar imamgazzina fino a 6,7 kg di idrogeno in circa 5 minuti, per un'autonomia di 826 km (ciclo WLTP). In più, dettaglio non da poco per un’auto di questo tipo, ora può trainare fino a 1.000 kg. Segno che la tecnologia sta diventando matura anche per gli utilizzi gravosi.

Hyundai Nexo, rifornimento di idrogeno

Il nodo infrastrutturale: l'Italia si muove?

Qui arriviamo al punto dolente: dove la rifornisci? Se abiti nel Nord-Est, oggi hai un paio di opzioni. Se sei altrove, la situazione è complicata. Ma c’è un però. Proprio in questi giorni la Lombardia sta accelerando.

Il progetto serraH2valle prevede l'apertura di cinque stazioni di rifornimento lungo l’asse della A7 Milano-Genova e sulle tangenziali milanesi. Ogni stazione potrà erogare almeno 1.000 kg di idrogeno al giorno, sia a 350 che a 700 bar (la pressione che serve a te per la Nexo).

Per Hyundai Nexo è un tassello di una visione più grande, che va dai camion XCIENT fino alla produzione di energia pulita. Per te, potrebbe un giorno diventare l'alternativa concreta all'ansia da ricarica, a patto che la rete di distribuzione mantenga le promesse di espansione.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/05/2026