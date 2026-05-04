Toyota ha depositato il brevetto per uno scooter alimentato a idrogeno

Toyota, lo sappiamo, crede molto nella tecnologia basata sull'idrogeno tanto che continua a investirci. A quanto pare, la casa giapponese immagina questa tecnologia anche abbinata alle due ruote. Infatti, un brevetto depositato da costruttore giapponese presso l'OMPI, descrive un sistema di rifornimento di idrogeno destinato a uno scooter. Dunque, il brevetto non riguarda lo scooter direttamente ma una soluzione che permette di sostituire agevolmente la cartuccia a idrogeno che alimenta il sistema fuel cell

La casa giapponese da tempo sta infatti lavorando per utilizzare l'idrogeno come ulteriore strada per ridurre le emissioni. Un problema comune nei veicoli a due ruote alimentati a idrogeno è che il serbatoio è idealmente posizionato in basso nel telaio per ottimizzare il baricentro, rendendone difficile l'accesso. Toyota propone due alternative. Nella prima la cartuccia di idrogeno è alloggiata in un supporto anteriore e può essere estratta ruotandola. Nella seconda troviamo dei piccoli bracci retrattili che estendono il serbatoio verso l'esterno, consentendone la rimozione dal lato dello scooter. In tutti i casi si tratta di soluzioni per facilitare il rifornimento dell'idrogeno.

Toyota brevetto scooter idrogeno

Un Suzuki Burgman a idrogeno

Lo scooter raffigurato nei disegni del brevetto non è stato scelto caso. Si tratta infatti di un Suzuki Burgman fuel cell in una versione presentata al Salone dell'Auto di Tokyo del 2011. Non è una coincidenza in quanto anche Suzuki da sempre manifesta interesse per la tecnologia dell'idrogeno. Il brevetto specifica che il sistema è progettato per una cella a combustibile, una tecnologia che produce elettricità attraverso una reazione chimica tra idrogeno e ossigeno, con la sola emissione di vapore acqueo e senza gli ossidi di azoto tipici della combustione convenzionale dell'idrogeno. Elettricità che poi va ad alimentare un motore elettrico.

Questo brevetto non è nato dal nulla. Toyota è già membro fondatore del consorzio HySE (Hydrogen Small Mobility & Engine Technology), insieme ai quattro principali produttori giapponesi di motociclette: Honda, Kawasaki, Yamaha e Suzuki. In questo contesto, Toyota svolge un ruolo di supporto tecnico, mettendo a disposizione la propria esperienza nello sviluppo del fuel cell.

La tecnologia dell'idrogeno nel mondo delle due ruote è ancora acerba e visto lo scarso interesse nel mondo delle auto, difficilmente vedremo qualcosa di concreto da produrre in serie. Comunque, Kawasaki ha presentato alla fine del 2023 la Ninja H2 HySE, un prototipo derivato direttamente dalla Ninja H2 SX e sviluppato all'interno del consorzio, con la commercializzazione prevista, pare, intorno al 2030. Suzuki, dal canto suo, ha presentato nel 2023 un concept di scooter a idrogeno.

Fonte: moto-station

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/05/2026