Yamaha alla Stramilano 2026: scooter, musica e acrobazie per la grande corsa di Milano

Milano si prepara ad accogliere migliaia di appassionati di running, che si cimenteranno con la Stramilano 2026, la popolare corsa su strada in programma domenica 3 maggio nel cuore di Milano. Yamaha sarà lo sponsor della manifestazione, una partnership che unisce mobilità urbana e sport, due dimensioni centrali nella visione del brand giapponese.

NMax a dettare il passo

Yamaha NMax 155 Tech Max 2026

Durante l'evento, gli scooter Nmax 125 e Nmax 155 saranno impiegati nelle attività di assistenza e coordinamento dell'organizzazione, trasformandosi in veri e propri ''runner su due ruote'' tra le strade della città, sfruttando le loro doti di maneggevolezza, spunto e ''pulizia'', grazie ai monocilindrici BlueCore Euro5+.

A fare da contorno alla manifestazione, rendendo l'evento interessante anche a chi la corsa sta simpatica come una cartella esattoriale, non mancherà l'intrattenimento: tre postazioni DJ firmate Yamaha animeranno alcuni punti del percorso, mentre performance acrobatiche ad alto impatto accompagneranno la giornata. All'arrivo, sotto l'iconico Arco della Pace, sarà allestita un'area dedicata ai runner e al pubblico, ispirata alla filosofia Kando del brand — quella sensazione di entusiasmo e profonda soddisfazione di fronte a qualcosa di eccezionale.

«Siamo entusiasti di essere al fianco dei runner, proprio come i nostri scooter fanno ogni giorno con i clienti negli spostamenti urbani», ha dichiarato Andrea Colombi, Country Manager Yamaha Motor Europe, Filiale Italia.

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