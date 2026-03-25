Racing Day 2026: Yamaha svela team, moto e piloti per i Campionati italiani

La stagione racing 2026 di Yamaha ha preso ufficialmente il via. La casa giapponese ha infatti presentato i principali programmi sportivi nei campionati italiani. Nel corso del Racing Day 2026, l'azienda ha svelato i protagonisti della nuova stagione e ha voluto raccontare qualcosa di più sul suo impegno nel motorsport e dei suoi progetti racing. Come location per la presentazione, è stato scelto lo Yamaha Lab a Gerno di Lesmo.

Squadre, moto e piloti per la stagione racing 2026

Un impegno davvero a tutto tondo per la casa giapponese che vuole essere protagonista in diversi Campionati italiani, presentando squadre, moto e piloti per la stagione 2026. Facciamo alcuni nomi tra quelli di riferimento. Pensiamo ad Alessandro Delbianco per il CIV Superbike con il team Yamaha DMR Racing, Alessandro Botturi nell’off-road con Yamaha CF Racing nel Campionato Italiano Motorally e Isak Gifting nel motocross con il team Yamaha JK Racing. Durante l'evento, erano presenti pure anche Stefano Manzi, impegnato nel WorldSBK, e Kevin Gallas, vincitore dell’Africa Eco Race.

Racing Day 2026

La stagione racing 2026 di Yamaha in Italia

Quello è l'elenco dei team e dei piloti Yamaha impegnati nei diversi Campionati italiani.

DMR Racing (CIV Superbike) : Alessandro Delbianco e Manuel Margarito

: Alessandro Delbianco e Manuel Margarito Yamaha Promodriver (CIV Supersport) : Lorenzo Dalla Porta e Stefano Valtulini

: Lorenzo Dalla Porta e Stefano Valtulini Yamaha Bike e Motor (CIV Supersport) : Matteo Patacca e Raffaele Fusco

: Matteo Patacca e Raffaele Fusco Yamaha Roc'n'Dea (CIV Sportbike) : Emanuele Cazzaniga e Alessandro Aguilar

: Emanuele Cazzaniga e Alessandro Aguilar Yamaha CF Racing (CI Motorally) : Alessandro Botturi e Matteo Drusiani

: Alessandro Botturi e Matteo Drusiani Yamaha Tramelli Racing (CI Motorally) : Ghezzi Luca

: Ghezzi Luca Yamaha JK Racing (CI Motocross) : Isak Gifting e Manuel Iacopi

: Isak Gifting e Manuel Iacopi Yamaha Insubria (CI Motocross Junior) : Leonardo Calandra

: Leonardo Calandra Yamaha Ditraverso (CI Flat Track) : Giulio Bonavita e Nicolas Ricco

: Giulio Bonavita e Nicolas Ricco Yamaha Twins Bike (CI Rally GPX) : Riccardo Taddei

: Riccardo Taddei Yamaha Faieta Motor (CI Rally GPX): Jimmy De Nicola

Yamaha investe nel motorsport

Questo è un punto fermo come ha evidenziato Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia, che poi ha aggiunto:

Il Racing per noi non è solo attività sportiva ma un percorso strutturato, che fa crescere i talenti con metodo, continuità e lavoro condiviso tra team, piloti e tecnici. Ogni risultato è la sintesi di questo processo, un nuovo punto da cui ripartire verso sfide ancora più grandi. Con l’inizio della nuova stagione rinnoviamo una semplice promessa: investire nel motorsport con serietà e visione, facendo evolvere persone e mezzi e portando in gara - e poi su strada - il meglio di Yamaha.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/03/2026