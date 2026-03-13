Nuova Yamaha Tricity 300 2026, lo scooter a 3 ruote si rinnova e ha pure l'airbag: prezzi

Yamaha Tricity 300 si rinnova per il 2026 attraverso un restyling che introduce una novità assoluta. Infatti, è il primo scooter della casa giapponese a disporre di un airbag che permette di offrire maggiore sicurezza in caso di incidente. Ma non c'è solo questa novità e quindi andiamo a vedere più nel dettaglio come cambia il Tricity 300 2026.

Il primo scooter con airbag

Partiamo proprio da questa novità molto importante. Il 3 ruote Yamaha punta a migliorare sensibilmente la sicurezza. Come funziona l'airbag integrato? Stando a quanto racconta l'azienda, è progettato per ''attivarsi solo in caso di collisione frontale e in presenza di forze superiori a un valore impostato rilevate tramite due sensori situati vicino al centro del veicolo''. Non entra in funzione, invece, in caso di urto posteriore, impatto laterale o caduta della moto.

Nuovo design

Con il restyling, arriva anche un nuovo look per lo scooter Yamaha Tricity 300. Le novità le troviamo tutte sulla carena anteriore caratterizzata, adesso, da linee più strette ed affilate per dare un'immagine più sportiveggiante. L'aggiornamento include pure nuove luci di posizione LED e un fanale posteriore a LED caratterizzato da un layout orizzontale a tre sezioni. Inoltre, il nuovo Tricity 300 è dotato di un ESS (Emergency Stop Signal) che attiva i lampeggiatori a LED anteriore e posteriore in caso di frenata di emergenza.

Yamaha Tricity 300

Strumentazione TFT e impianto frenante

Le novità non sono certamente finite. Già perché il Model Year 2026 può contare anche su di un nuovo quadro strumenti con un display TFT da 4,2 pollici a colori sul lato destro e un display LCD da 2,8 pollici sulla sinistra. Non manca nemmeno la connettività con lo smartphone. Molto interessante è l'aggiunta della navigazione Garmin per poter viaggiare tranquilli. Novità anche per l'impianto frenante.

Infatti, sullo scooter è stato introdotto un nuovo sistema ABS Cornering che permette di prevenire il bloccaggio accidentale della ruota in frenata di emergenza mentre si piega, per aumentare così la sensazione di confidenza su superfici bagnate o scivolose. C'è poi l'Unified Braking System (UBS) di Yamaha che regola le forze di frenata bilanciate su tutte e 3 le ruote.

Yamaha Tricity 300

Motore Euro5+

Cuore pulsante della nuova Yamaha Tricity 300 un motore monocilindrico di 292 cc raffreddato a liquido omologato Euro 5+ in grado di erogare una potenza di 28 CV. Per il 2026, il motore è dotato di un nuovo silenziatore con un nuovo posizionamento del catalizzatore. Per una maggiore sicurezza nei parcheggi, lo scooter è dotato di una leva al manubrio per il freno di stazionamento.

Prezzi

Quanto costa il nuovo Yamaha Tricity 300 2026? Tricity 300 9.499 euro, mentre Tricity 300 Airbag 10.299 euro. I nuovi modelli saranno disponibili da giugno nei colori Milky White, Zen Green e Power Grey.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/03/2026