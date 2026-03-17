Yamaha Welcome Back Home, controllo gratuito per chi compra moto usate da privati

Yamaha ha deciso di offrire un nuovo servizio dedicato a tutti coloro che acquistano una moto o uno scooter Yamaha usato da un privato. Quando una moto cambia proprietario è importante verificarne le condizioni per essere sicuri che continui a far divertire alla sua guida in totale sicurezza. Per tale motivo arriva ''Welcome Back Home'', cioè la possibilità di verificare le condizioni del mezzo appena acquistato, ma solo, come anticipato all'inizio, per i modelli della casa giapponese.

Come funziona?

I nuovi proprietari potranno quindi portare la loro moto e scooter presso le concessionarie dove i tecnici del marchio potranno verificarne lo stato di funzionamento. Nello specifico, sarà effettuata una diagnosi elettronica del veicolo del tutto gratuita. Il controllo consente quindi di ottenere una valutazione delle condizioni della moto, offrendo ai motociclisti maggiore serenità dopo l’acquisto di un mezzo di seconda mano. Insomma, Yamaha punta a voler offrire maggiore tranquillità a tutti coloro che hanno acquistato da un privato una sua moto o uno scooter usato. Il controllo rappresenta un momento di verifica importante, che permette di ricevere indicazioni utili per poter utilizzare con maggiore consapevolezza il mezzo appena acquistato.

Yamaha punta a voler accompagnare i clienti lungo tutto il ciclo di vita dei suoi veicoli. Welcome Back Home non è infatti l'unico servizio del genere che la casa giapponese propone. Al riguardo, non possiamo non ricordare programmi come YOU Selected Occasion, che valorizzano l’usato disponibile presso la rete ufficiale attraverso processi di verifica e certificazione dedicati.

Per approfittare del controllo gratuito, bisognerà accedere ad una form dedicata presente sul sito Yamaha (clicca qui). Una volta compilata ed inviata, si riceverà un'eMail da consegnare alla Concessionaria Ufficiale Yamaha per ottenere la diagnosi elettronica gratuita del proprio usato.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/03/2026