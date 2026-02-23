YOU Selected Occasion: tanti controlli e fino a due anni di copertura per l'usato garantito Yamaha

YOU Selected Occasion è l'usato garantito Yamaha: cinquantasei controlli e fino a 24 mesi di copertura. Come comprare la moto usata

Acquistare una moto usata rappresenta sempre un punto interrogativo ma, con YOU Selected Occasion di Yamaha, è un po' più semplice. Tanti controlli e fino a due anni di copertura inclusi, anche sulle moto non Yamaha. Scopriamo come funziona.

YOU Selected Occasion: l'usato garantito di Yamaha

Gli usati del programma YOU Selected Occasion sono sottoposti a 56 rigorosi controlli certificati dalla rete ufficiale. Grazie a ciò, i veicoli godono di copertura con garanzia e servizio di assistenza stradale, con una durata che può anche arrivare a superare i 2 anni, in base al tipo di certificazione. Esistono due tipologie di usato garantito Yamaha: YOU Selected Occasion e YOU Selected Occasion Plus.

YOU Selected Occasion e YOU Selected Occasion Plus

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Nel primo caso i mezzi, non solo a marchio Yamaha, includono gratuitamente 12 mesi di garanzia e assistenza stradale, estendibili fino a 24 mesi tramite un contributo dedicato (varia in base alla cilindrata). La proposta Plus, riservata al solo usato Yamaha, prevede una copertura di 24 mesi, durata che può essere superiore per quei veicoli che godono ancora dell’estensione di garanzia della casa fino a 7 anni dalla prima immatricolazione.

Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia, dichiara: ''L’usato rappresenta il 65% del mercato. Vogliamo garantire tranquillità, qualità e affidabilità attraverso la nostra rete, anche a quei clienti che, acquistando da privati, spesso non dispongono di alcuna garanzia. Comprare una moto usata dovrebbe essere una decisione presa con serenità e fiducia, in termini di garanzie di assistenza e di mantenimento del valore nel tempo. Scegliere YOU Selected Occasion, e in particolare una Yamaha usata, è una garanzia per il presente e il futuro''.

Pubblicato da Michele Perrino, 17/03/2026