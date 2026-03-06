Yamaha WR125R 2026, la piccola enduro arriva nelle concessionarie: ecco il prezzo

La piccola off-road è perfetta sia per i giovani motociclisti e sia per chi cerca un mezzo leggero e agile

La nuova Yamaha WR125R 2026 è pronta a mostrarsi agli appassionati italiani dato che sta arrivando nelle concessionarie. Si tratta una piccola enduro stradale, un modello molto versatile adatto sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote e sia a chi cerca un mezzo che offra una grande flessibilità d'uso.

Yamaha WR125R 2026: specifiche tecniche

Ricapitoliamo brevemente le specifiche tecniche di questo modello di casa Yamaha. Il cuore pulsante è un motore monocilindrico raffreddato a liquido di 125 cc in grado di erogare una potenza massima di 14,5 CV a 10.000 giri al minuto, oltre a una coppia di 11,3 Nm a 6.500 giri al minuto. I consumi sono pari a 2,3 l/100 km con emissioni di 55 g/km. Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni): 138 kg. Il motore della Yamaha WR125R adotta la tecnologia Variable Valve Actuation (VVA), che ottimizza le prestazioni a ogni regime. Il telaio, invece, è a semi-doppia culla, mentre il reparto delle sospensioni si affida davanti a una forcella KYB da 41 mm e dietro a un mono con leveraggi progressivi. Escursioni, rispettivamente, di 215 mm davanti e 187 mm dietro. Dunque, una moto che risulta agile e maneggevole su tutti i terreni, sia in città e sia in off-road.

Yamaha WR125R 2026

Per tutte le generazioni di motociclisti

WR125R è adatta ai giovani motociclisti dato che possono già guidarla dai 16 anni con patente A1 o a 18 anni con la patente Auto B. Ma può piacere anche a tutti coloro che cercano un mezzo leggero e versatile.

Prezzo

Quanto costa la Yamaha WR125R? 4.599 euro. Questo modello sarà anche protagonista del Father & Son Weekend. Si tratta di un evento in programma il 21 e 22 marzo a Grazzano Visconti (PC), pensato dalla casa giapponese per celebrare la passione condivisa tra padri e figli per le due ruote.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/03/2026