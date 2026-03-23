Yamaha lancia l'Open Weekend 2026: Porte Aperte nelle concessionarie il 28 e 29 marzo

Sarà possibile scoprire e provare le novità 2026 della gamma moto e scooter

Con la bella stagione torna la voglia di rimettersi in sella. Per dare la possibilità agli appassionati di scoprire tutte le ultime novità della gamma 2026, Yamaha ha annunciato un Open Weekend in tutta Italia. Si tratta del classico appuntamento del Porte Aperte che si terrà nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 marzo quando le concessionarie ufficiali della casa giapponese resteranno aperte per accogliere clienti e appassionati.

Test driver gratuiti, basta la prenotazione

In questa due giorni, sarà possibile quindi vedere da vicino tutte le novità 2026 della gamma moto (Sport Touring, Adventure, Off-Road, Sport Heritage e Hyper Naked) e scooter di Yamaha. Sarà pure l'occasione per provare su strada le moto dotate della trasmissione Y-AMT (Yamaha Automated Manual Transmission) che oggi la casa giapponese propone su alcuni modelli. Già perché oltre a poter vedere le moto e poter approfondire le caratteristiche dei modelli con gli esperti delle concessionarie, gli interessati potranno effettuare anche test drive. Va detto che per effettuare le prove su strada sarà necessaria la prenotazione. Si può fare tutto tranquillamente dal sito ufficiale Yamaha dedicato all'Open Weekend (cliccate qui). Basterà scegliere ''moto'' o ''scooter'' e seguire le istruzioni per completare la registrazione.

Insomma, il prossimo weekend si terrà il porte aperte della casa giapponese dove poter vedere da vicino e provare su strada tutte le ultime novità. L'accesso alle concessionarie è libero e i test drive sono ovviamente del tutto gratuiti.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/03/2026