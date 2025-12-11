Yamaha R7 2026: colori e prezzi della nuova sportiva

Yamaha ha annunciato i prezzi della nuova R7 2026: scopriamo come cambiano a seconda delle colorazioni
Dopo avervi raccontato Yamaha R7 2026 da EICMA e mostrato i nuovi colori 70th Anniversary della gamma Supersport, oggi vi annunciamo i prezzi della nuova sportiva di Iwata nelle varie livree.
Yamaha R7 2026: colori e prezzi
La nuova Yamaha R7 2026, disponibile nei 3 colori Midnight Black, Icon Blue e Anniversary White, attacca il listino con un prezzo da 10.499 euro che diventano 10.799 euro nella livrea celebrativa dei 70 anni. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Yamaha, cliccando qui.
11/12/2025
