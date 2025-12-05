Yamaha TMax 2026: colori, versioni, disponibilità e prezzi del maxi scooter

Yamaha TMax 2026 aggiorna colorazioni e versioni: scopriamo tutte le novità, quando arriva e quali sono i prezzi del maxi scooter

Yamaha TMax 2026 si aggiorna tra colori e versioni, celebrando il suo 25° compleanno con TMax 25th Anniversary. Scopriamo tutte le novità del TMax per il 2026.

Yamaha TMax 2026: colori, versioni e prezzi

Yamaha TMax Tech Max 2026: il nuovo colore Crystal Graphite

Il TMax 2026 resta invariato dal punto di vista tecnico – l'ho provato nel 2025, qui il test – ma cambia colori e aggiunge la sopracitata versione per celebrare il 25° anno dal debutto. Ma andiamo con ordine. TMax model year 2026 sfoggia due livree, la nuova Icon Blue e la Tech Kamo, mentre la ricca versione Tech Max debutta nella colorazione Crystal Graphite e conferma la Ceramic Grey. Il nuovo TMax 25th Anniversary, invece, è disponibile nella sola variante Black Max (cliccate sulla foto di copertina per vederle tutte). La gamma TMax 2026 sarà disponibile da febbraio con prezzi a partire da 13.499 euro, che diventano 13.999 euro per la speciale 25th Anniversary e 15.699 euro per la Tech Max (invariati rispetto allo scorso anno).

Pubblicato da Michele Perrino, 05/12/2025