Yamaha R6 "big bang", la one off di Ten Kate Racing è in vendita

Yamaha R6 ''big bang'' by Ten Kate Racing - L'iconico team olandese Ten Kate Racing ha sviluppato una Yamaha R6 con motore rivisto e albero a gomiti crossplane, un esercizio tecnico che nasce per esplorare l’applicazione della filosofia crossplane della R1 su un quattro-in-linea di cilindrata inferiore. La moto, realizzata in esemplare unico, è in vendita a 49.900 euro più IVA.

Yamaha R6 ''big bang'' by Ten Kate Racing, ora è in vendita

Sono un mucchio di soldi, è vero, ma dietro a questa special c'è moltissimo lavoro. Non si è trattato semplicemente di installare un nuovo albero motore: l’intero propulsore è stato riprogettato per adattarsi alla nuova spaziatura delle combustioni. In un classico quattro cilindri in linea con albero “piatto”, le combustioni sono equidistanti. Con albero a croce (ovvero con perni di manovella sfalsati di 90°) hanno invece una sequenza irregolare: 270° - 180° - 90° - 180°. Questo genera una composizione della coppia più uniforme che va a vantaggio della trazione e della connessione tra apertura del gas ed erogazione.

Yamaha R6 ''big bang'' by Ten Kate Racing, l'albero motore a croce e gli alberi a camme

Il problema principale di un quattro-in-linea crossplane è il bilanciamento. Sulla R1 è presente un contralbero, ma sulla R6 non c’è spazio per adottarlo. Ten Kate ha quindi sviluppato una soluzione alternativa: contrappesi in tungsteno applicati direttamente nell’albero motore. Sono stati inoltre progettati nuovi alberi a camme e sono state ricalibrate le mappe di accensione e iniezione. Analisi delle vibrazioni sono state effettuate sia al banco sia su strada, confrontando i dati con quelli di una R6 standard e della R1.

Yamaha R6 ''big bang'' by Ten Kate Racing, è stata testata in pista ad Assen

Il risultato è una potenza massima di 126 CV e una coppia massima di 65 Nm, con limitatore a 15.800 giri/min. Numeri solo leggermente superiori a quelli della R6 di serie, ma l’obiettivo principale era affinare la gestione della coppia e il feeling del pilota, migliorando la capacità della moto di scaricare la coppia a terra.

La R6 ''big bang'' è stata testata in pista ad Assen, ma resterà un esemplare unico: Ten Kate non ha intenzione di produrne altri.

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