Yamaha R9: nuova è introvabile, ma questa usata è davvero una bomba

La Yamaha R9 doveva essere la moto definitiva per molti degli smanettoni orfani delle sportive medie da utilizzare su strada e tra i cordoli, ma qualche intoppo nell'approvvigionamento ha trasformato la nuova sportiva stradale della Casa dei Tre Diapason in una sorta di raro unicorno, frenandone le vendite mentre nel frattempo - con l'italiano Manzi - si aggiudicava il Campionato Mondiale Supersport all'esordio. Come diceva il detto? ''Win on Sunday, sell on Monday''. Ovvero vinci la domenica per vendere il lunedì, peccato che di prodotto non ce ne sia poi troppo da vendere.

Usato mai pista (se... credici)

Se il colpo di fulmine per le scintillanti carene Icon Blu della R9 è davvero irrefrenabile, il mercato dell'usato potrebbe avere una moto che fa al caso vostro. Avete presente quegli annunci ''vendesi moto xxx, mai pista'', ecco questo non è il caso.

La Yamaha R9 del team GMT94 in vendita

Il team francese GMT94 ha messo in vendita la Yamaha YZF-R9 da gara con cui Lucas Mahias ha corso nel Campionato Mondiale Supersport 2025. Non una replica. Non un'omologazione stradale truccata. La moto vera, quella che ha sudato su ogni circuito del calendario WorldSSP, quella che ha conquistato quattro podi e una pole position nelle mani di uno dei piloti francesi più esperti della categoria.

Modifiche da mondiale, così la R9 vola

Con la cura racing, non c'è una R9 migliore su piazza (a meno che non sia in vendita anche quella di Manzi). Il cuore della R9 in vendita è il tre cilindri CP3 da 890 cc portato a erogare 160 CV — ben 41 CV in più rispetto ai 119 della versione stradale. Sul fronte del peso, il lavoro è stato altrettanto radicale: dai 195 kg della R9 di serie si scende a soli 166 kg, grazie all'eliminazione di tutto il superfluo e all'adozione di materiali racing.

La riduzione di peso della R9 passa anche da componenti racing come queste pedane

A far urlare di piacere il fortunato acquirente c'è un impianto di scarico completo Akrapovic, mentre la gestione elettronica è affidata alla centralina Mectronik, una delle più avanzate nel panorama racing. Non preoccupatevi per la manutenzione, dal momento dell'ultima revisione (altro che tagliano olio e filtro) la moto ha percorso appena 300 km dl che significa che chi la compra ha davanti a sé tanta pista fresca, con un propulsore in condizioni pressoché nuove... Ora non vi resta che trovare 55.000 euro (tasse escluse) ma anche un telemetrista e un meccanico per portarla a fuoco tra i cordoli di un circuito. Se volete qualcosa di più gestibile, sia in termini di costi che di performance, potete optare anche per la nuova R7, che ho provato giusto qualche giorno fa.

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