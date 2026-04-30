Silence S02 si rinnova, arriva il nuovo scooter elettrico con batteria trolley

Gli scooter elettrici sono mezzi molto comodi per muoversi agilmente in città. Nel panorama di questo mercato è arrivato adesso un nuovo protagonista. Si tratta del nuovo Silence S02 che nella sua ultima generazione evolve ulteriormente per essere ancora più sicuro e tecnologico. Inoltre, mantiene quella caratteristica che da sempre troviamo nei prodotti Silence (marchio di Acciona) e cioè la batteria estraibile che diventa una sorta di trolley grazie a una maniglia integrata. In questo modo è possibile portarla facilmente a casa o in ufficio per ricaricarla.

Silence 02

Il nuovo Silence S02, specifiche tecniche

Lo scooter è immediatamente riconoscibile grazie al suo singolo faro circolare e si può scegliere nelle colorazioni bianco, grigio e verde. Il nuovo modello dotta ruote di diametro maggiore con l'obiettivo di migliorare stabilità e sicurezza in città. Inoltre, i tecnici hanno ridotto il peso dello scooter a 132 kg senza batterie in modo da poter offrire più agilità. Il nuovo Silence S02 può contare pure su di un vano sotto la sella che è stato ampliato per poter ospitare un casco.

La dotazione di serie dello scooter elettrico include anche un display TFT a colori che mostra dati quali velocità, autonomia, livello della batteria, modalità di guida, temperatura e chilometraggio totale.

Silence 02

Due versioni

Per accontentare un po' tutte le esigenze dei clienti, il nuovo Silence S02 è offerto in due versioni. La prima è omologata L3e e dispone di un motore con una potenza di picco pari a 6,3 kW (4 kW quella continua). Velocità massima di 85 km/h, accelerazione da 0 a 50 km/h in 4,65 secondi e autonomia di 138 km grazie alla batteria da 5,6 kWh (pesa 41 kg).

C'è poi la variante omologata L1e (si guida dai 14 anni con patente AM) con motore da 4 kW di picco (2,9 kW la potenza continua), 45 km/h di velocità massima e autonomia di 152 km sempre con la stessa batteria menzionata in precedenza. Tre differenti modalità di guida a disposizione: Eco, City e Sport. La batteria può essere ricaricata direttamente a bordo dello scooter o come detto rimossa per essere collegata a una qualsiasi presa di corrente.

Curiosità, l'accumulatore è compatibile con tutta la gamma del marchio, incluso lo scooter S01 e la nanocar S04. C'è pure l'app My Silence che fornisce la localizzazione in tempo reale, l'accensione senza chiave, il monitoraggio dello stato di carica e la possibilità di condivisione temporanea dello scooter con terze persone.

Dalla teoria alla pratica perché abbiamo avuto modo di provare brevemente il nuovo scooter elettrico e possiamo dirvi che va molto bene e alla guida sembra uno scooter normale. Bello spunto da fermo e ottimo allungo. Molto maneggevole e con sospensioni che offrono un bel comfort.

Silence 02

Prezzi

Quanto costa il nuovo Silence S02? La versione L3e costa 3.790 euro, mentre la L1e 3.280 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/04/2026