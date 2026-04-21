ANY presenta LUV1, pratico come un’auto e agile come uno scooter

Alla Milano Design Week 2026 spazio anche alla mobilità su due ruote. Il marchio ANY fondato nel 2024 e guidato dal CEO Pieter Van de Velde e dal CCO Erik de Winter, ha svelato il suo primo veicolo elettrico chiamato LUV1. Secondo l'azienda, questo nuovo modello va a creare una categoria tutta nuova, quella dei ''Life Utility Vehicle''. Si tratta di una sorta di moto che vuole offrire la praticità di una piccola auto dato che può disporre di una capacità di carico di 120 litri.

Vuole ripensare la mobilità urbana

L'idea è semplice ed è quella di sfruttare l'agilità che offrono le moto nella guida in città, il tutto senza dover rinunciare a capacità di carico e versatilità. Nasce così LUV1 che può essere visto anche come una sorta di anello di congiunzione tra uno scooter e una piccola city car, un modello in grado di agevolare davvero la mobilità quotidiana all'interno delle città sempre più congestionate dal traffico. In questo progetto c'è molto dell'Italia in quanto il design e le forme della moto elettrica sono state progettate da Lowie Vermeersch e dal suo team di Granstudio che si trova nel torinese.

ANY LUV1

La struttura della moto è probabilmente l'aspetto tecnico più interessante. LUV1 adotta un telaio in alluminio pressofuso ad alta pressione. Non c'è il motore endotermico e al suo posto è stato ricavato un vano di carico modulare di 120 litri, più che sufficiente per molte delle attività quotidiane. LUV1 nasce per poter essere personalizzabile con divisori interni, portapacchi anteriori e posteriori, protezioni e altro. Il tutto per andare a creare un veicolo in grado di andare davvero ad adattarsi alle esigenze delle persone o dei professionisti. Insomma, l'ambizione è quella di eliminare la necessità di dover scegliere tra un'auto e uno scooter dato che questa particolarissima moto elettrica unisce il meglio di entrambi.

Parlando delle altre specifiche, l'azienda fa sapere che LUV1 può disporre di un'autonomia fino a 140 km, più che sufficiente per un utilizzo quotidiano in ambito urbano. La velocità massima raggiunge i 100 km/h. Per capire davvero la versatilità di questa due ruote, sul sito di ANY è già presente un configuratore online che permette di personalizzare la moto come meglio si crede per renderla davvero corrispondete alle proprie necessita.

Arriva nel 2027

LUV1 arriverà nel 2027 con un prezzo compreso tra 7.000 e 10.000 euro a quanto si può leggere sul sito dell'azienda. Gli interessanti possono ottenere un accesso anticipato per essere tra i primi a poter mettere nel garage di casa la moto, pagando 49 euro.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/04/2026