MHero 1 e Voyah Passion L protagoniste alla Milano Design Week 2026

Dongfeng è presente alla Milano Design Week 2026 con una particolare installazione immersiva che mette in relazione spazio, percezione e tecnologia. Ideata e sviluppata da CABINAA, l’installazione prende forma come racconto partendo dalla presenza di due vetture del marchio cinese e cioè il fuoristrada MHero 1 e la berlina Voyah Passion L.

MHero 1 esprime una dimensione materica, legata al tema dell’attraversamento, della forza e del controllo del terreno; Voyah Passion L, invece, si colloca su un registro più rarefatto, in cui comfort, senso di protezione, intelligenza ambientale e qualità percettiva definiscono la relazione con lo spazio. Attraverso queste due presenze, Dongfeng mette in scena una tensione tra due modi distinti d’immaginare il movimento e l’abitare contemporanei.

L’allestimento si sviluppa come un viaggio in progressione, costruito per accompagnare il visitatore attraverso un paesaggio di soglie e contrasti.

Cuore dell’installazione è un fulcro, visivo, sonoro e performativo, collocato al centro del teatro, trasformato da mero contenitore in architettura attiva, macchina scenica e dispositivo immersivo, consentendo ai visitatori di percepire una forma sintetica della tensione tra MHero 1 e Voyah Passion L.

MHero 1

MHero 1

Questo modello strizza l'occhio agli appassionanti del fuoristrada ed è lungo 4,99 metri. L’angolo di attacco è compreso tra 31 e 36,8 gradi (nelle configurazioni standard e off-road), quello di uscita tra 31 e 37,5 gradi e quello di dosso tra 20 e 27,9 gradi. MHero 1 è in grado di affrontare guadi con profondità fino a 90 cm, di superare a pieno carico pendenze massime del 100%.

Nonostante le sue doti di fuoristrada, non manca la tecnologia oggi immancabile sui modelli moderni. La plancia offre uno schermo per il guidatore da 12,3 pollici, uno centrale touch da 15,6 pollici per l'infotainment e uno touch per il passeggero da 12,3 pollici (non previsto sulla versione elettrica); ai passeggeri posteriori è destinato un ulteriore schermo touch centrale da 8 pollici per l'intrattenimento.

Tre sono le motorizzazioni in cui MHero 1 è proposta sul mercato: due range extender e una 100% elettrica. Partiamo da MHero 1 Rev II che offre due motori elettrici più un range extender a benzina. Potenza complessiva di 400 kW-544 CV e una coppia massima di 700 Nm. C'è poi una batteria LFP da 42,9 kWh per un'autonomia in elettrico di 100 km. La percorrenza complessiva (elettrico + benzina) arriva a 729 km.

MHero 1

Abbiamo poi la versione MHero 1 Rev III sempre range extender ma questa volta con ben 3 motori elettrici. Potenza complessiva di 600 kW-816 CV e una coppia massima di 1.050 Nm. C'è poi una batteria NMC da 65,8 kWh per una percorrenza in elettrico di 156 km e complessiva di 825 km.

Infine, la gamma è composta da MHero 1 BEV con 4 motori elettrici e una potenza complessiva di ben 800 kW-1.088 CV, con una coppia di 1.400 Nm. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 4,2 secondi. Abbiamo poi una batteria NMC da 142,7 kWh per un'autonomia di 450 km.

I prezzi? Questo è il completo listino.

MHero 1 Rev II: 133.900 euro

MHero 1 Rev III: 164.900 euro

MHero Bev: 206.900 euro

Voyah Passion L

Voyah Passion L

Si tratta di una berlina ibrida Plug-in di oltre 5,1 metri di lunghezza, pensata per offrire comfort e contenuti premium. Il powertrain è composto da un motore 4 cilindri benzina di 1,5 litri con un'efficienza del 45,18% con potenza di 105 kW-143 CV e coppia massima di 220 Nm, e da due propulsori elettrici, uno anteriore con potenza di 150 kW-204 CV e uno posteriore da 230 kW-313 CV. C'è quindi la trazione integrale. Complessivamente, a disposizione ci sono 485 kW-660 CV, con una coppia massima totale di 915 Nm.

La batteria da 63 kWh permette una percorrenza in elettrico di 410 km ma in questo caso parliamo del ciclo CLTC. Quella complessiva (elettrico+benzina), arriva a 1.500 km (sempre CLTC). Grazie all’architettura di sistema a 800 volt, la batteria può essere ricaricata dalle colonnine in corrente continua dal 20 all’80% della sua capacità in 12 minuti.

Voyah Passion L

Comfort e tanta tecnologia per l'abitacolo.La strumentazione è composta da un display da 10,25 pollici, integrato da un head-up display da 39 pollici. C'è poi lo schermo centrale da 16,1 pollici dell'infotainment, basato sull’architettura Huawei HarmonySpace 5.0.

Prezzi ancora non comunicati.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/04/2026