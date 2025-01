Goodyear vende il marchio Dunlop a Sumitomo per 701 milioni: i dettagli dell'operazione

Nell'ambito di un piano strategico volto a rispondere alla crescente competizione sul mercato globale, in particolare dei produttori cinesi, Goodyear ha annunciato la vendita della quasi totalità del marchio Dunlop a Sumitomo Rubber Industries per un valore complessivo di 701 milioni di dollari (pari a circa 630 milioni di euro).

Per Sumitomo Rubber Industries, l'acquisizione rappresenta un ritorno alle origini: infatti, tra il 1984 e il 1999, il marchio Dunlop era già stato di proprietà della casa giapponese e questo passaggio sembra chiudere un cerchio storico per il prestigioso brand di pneumatici.

Un piano di ristrutturazione aziendale per Goodyear

Dunque, la strategia di Goodyear punta a ottimizzare il portafoglio prodotti, concentrandosi sui marchi principali. Ma non è la prima operazione di questo tipo: già a luglio 2024, l'azienda statunitense aveva venduto la divisione pneumatici fuoristrada a Yokohama Rubber per 905 milioni di dollari. E la cessione di Dunlop segna un altro passo decisivo in questa direzione.

Alla guida di questa trasformazione c’è il nuovo CEO di Goodyear, Mark Steward, ex dirigente di Stellantis, che ha come obiettivo quello di rilanciare il valore azionario, che ha perso il 40% nell’ultimo anno, e di migliorare i risultati finanziari, che nel terzo trimestre del 2024 hanno registrato un calo del 6,2% rispetto all'anno precedente.

La strategia di Goodyear apprezzata dagli analisti

Gli analisti del settore sembra abbiano accolto positivamente la notizia della cessione di Dunlop, considerandola un’opportunità per Goodyear di rafforzare la propria posizione sul mercato globale. L'operazione di cessione dovrebbe avvenire entro la metà del 2025 e, a quanto pare, Goodyear continuerà a fornire pneumatici Dunlop in Europa nei prossimi tre anni, mantenendo i diritti sugli pneumatici per motocicli in Europa e Oceania.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Francesco Irace, 10/01/2025