Dunlop svela ScootSmart 2: per gli scooter migliore aderenza e sicurezza, anche sul bagnato

Per piccoli scooter e maxi scooter, offre migliore trazione e riduzione degli spazi di frenata sul bagnato

Dunlop amplia la gamma di pneumatici per scooter introducendo ScootSmart 2, una nuova gomma pensata per poter essere utilizzata in tutte le stagioni e progettata con l'obiettivo di offrire una migliore aderenza, maneggevolezza e durata in un ambito urbano.

Si tratta dell'evoluzione diretta dello pneumatico ScootSmart che aveva fatto il suo debutto nel 2012. La nuova generazione è stata sviluppata specificamente per soddisfare le esigenze dei moderni scooteristi che usano la loro 2 ruote sia per muoversi in ambito urbano e sia per qualche gita fuori porta.

Dunlop ScootSmart 2

Disponibile in 75 misure differenti

Dunlop ScootSmart 2 è adatto non solo ai piccoli scooter per la città ma pure ai maxi scooter. Alla fine, l'intera gamma includerà ben 75 misure differenti, coprendo i diametri dei cerchi da 10 a 16 pollici e rappresentando circa l'84% del mercato degli scooter. Il nuovo pneumatico arriverà in Europa nel corso del secondo trimestre del 2026, mentre la gamma completa sarà disponibile dal quarto trimestre del 2026.

Ancora più sicurezza alla guida

Il nuovo pneumatico Dunlop ScootSmart 2 è pensato per chi usa lo scooter tutto l'anno ed è stato sviluppato utilizzando una nuova mescola ad alto contenuto di silice che migliora l'aderenza in un'ampia gamma di temperature e condizioni stradali. In questo modo è stato possibile migliorare la trazione su superfici asciutte e bagnate, mantenendo comunque un'ottima resa chilometrica. Nuovo è pure il disegno del battistrada. Infatti, la nuova gomma anteriore presenta una scanalatura centrale frastagliata per rompere l'acqua in superficie e ridurre così gli spazi di frenata, mentre l'orientamento delle scanalature principali migliora la dispersione dell'acqua a velocità intermedie. Invece, le scanalature secondarie e gli elementi della spalla del battistrada migliorano ulteriormente l'aderenza nelle manovre sulle superfici più scivolose.

Nello pneumatico posteriore, il centro continuo del battistrada favorisce la resistenza all'usura e la trazione sull'asciutto, mentre la disposizione delle scanalature è ottimizzata per mantenere l'aderenza sul bagnato. Tutto questo lavoro ha permesso di ridurre del 10% lo spazio di frenata sul bagnato rispetto alla precedente generazione di questo pneumatico, evidenziando pure un importante miglioramento della sicurezza e del controllo nella guida di tutti i giorni.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/04/2026