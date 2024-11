EICMA 2024 da record: la passione per le moto non tramonta mai

Che potesse essere un gran successo, l'avevamo previsto (leggi qui il nostro articolo). E oggi ne è arrivata l'ufficialità: l'edizione di EICMA 2024 ha contato più di 600.000 persone, oltre 40.000 in più rispetto all'edizione 2023) durante tutti i giorni in cui l'esposizione più importante del mondo delle due ruote ha aperto al pubblico. Numeri da record, come da record sono stati anche gli espositori presenti all'evento, più di 770, in rappresentanza di 45 Paesi e 2163 marchi, con il 26% delle aziende presenti per la prima volta.

MEDIA E COMUNICAZIONE Ma non finisce qui. Perché nell'ambito business si contano più di 38mila i professionisti presenti quest’anno arrivati da 126 differenti nazioni. Mentre per quanto riguarda il settore media, giornalisti, content creator, tecnici e professionisti della comunicazione fanno registrare un + 13% sul 2023 e una provenienza da ben 74 Paesi, arrivando a sfiorare quota 8000.

IL COMMENTO DI PRESIDENTE E AD “Molto soddisfatti” il presidente e l’ad di EICMA, Pietro Meda e Paolo Magri, che nel comunicato hanno sottolineato come “questi numeri siano il modo migliore per festeggiare un traguardo unico al mondo come quello dei 110 anni di EICMA”. “Da dopo l’interruzione del Covid – hanno aggiunto Meda e Magri - non abbiamo mai smesso di investire nell’evento e di guardare al futuro della manifestazione, implementando i servizi per le aziende, i contenuti, la promozione e le esperienze di visita per il pubblico. Il ritorno di tutte le Case costruttrici è stato poi motivo di grande orgoglio, così come quello di vedere i padiglioni pieni di giovani e di famiglie: a loro, a tutti gli appassionati e ai nostri partner va il ringraziamento più grande”.

Pubblicato da Francesco Irace, 11/11/2024