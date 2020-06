TUTTOFARE Le maxi enduro, adventure e scrambler sono tra le moto più gettonate in Italia, e vengono utilizzate nel modo più disparato: dal semplice tragitto casa – ufficio fino alla strada sterrata o al giro fuori porta nel weekend. A seconda dell’utilizzo, Dunlop ha dedicato due nuovi pneumatici: il Trailmax Missino, più adatto alle prestazioni off-road, e lo SportSmart TT Trail per la strada.

Dunlop Trailmax Mission

Caratteristica principale di questo pneumatico è la versatilià: ideale per viaggi su lunghe distanze e in grado di offrire ottime performance su sterrato. Uno dei punti chiave dello sviluppo di questa gomma è stata la durata: lo pneumatico posteriore può superare i 12.000 km garantendo le capacità di off-road. Grande merito delle prestazioni va alla Staggered Step Technology: una tecnologia ad angoli sfalsati che conferisce al battistrada una maggiore rigidità e stabilità per prevenire la deformazione della gomma, creando un maggior numero di spigoli taglienti in modo che, man mano che il battistrada si usura, il successivo spigolo ''emerga'' per aderire al terreno. Gli intagli conferiscono la rigidità necessaria allo pneumatico per lavorare con pressioni più basse, affrontando al meglio i terreni rocciosi, i solchi profondi e irregolari del terreno. Il fianco infine è rinforzato per aumentare la resistenza alle forature. Dunlop Trailmax Mission è disponibile in una gamma di misure anteriori da 19'' a 21'' e di misure posteriori da 17'' e 18'' per adattarsi alle maxi enduro ed enduro stradali più comuni.

Dunlop SportSmart TT Trail

Quando la comodità delle maxi enduro incontra la performance delle moto supersportive 1000, ecco il nuovo Dunlop SportSmart TT Trail. Per chi non gli interessa affrontare strade sterrate e rocciose, ma vuole pennellare le curve asfaltate, lo SportSmart TT permette un ottimo grip in accelerazione e buona stabilità… anche in pista! Le prestazioni del nuovo Dunlop SportSmart TT Trail sono state ottenute combinando tecnologie derivate dall’esperienza racing di Dunlop. Per esempio lo Speed Vent Tread: questo disegno delle scanalature del battistrada, frutto di uno studio e un processo di costruzione estremamente complesso, si apre e si chiude in curva, creando un effetto simile a quello di una valvola per migliorare la dissipazione del calore. Dunlop ha reso disponibili gli altissimi livelli di prestazione dello SportSmart TT nelle misure per le moto adventure più popolari presenti oggi sul mercato: da ruote anteriori da 17” fino a 21” e con misure posteriori da 17” e 18”.