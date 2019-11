IL PNEUMATICO CROSSOVER Il Codice della Strada è molto chiaro: quando c'è neve o ghiaccio per terra le moto non sono autorizzate a circolare, quindi parlare di gomme da moto all seasons non ha lo stesso significato legale che invece assume tra i pneumatici per auto. Nondimeno Dunlop, senza volervi indurre a infrangere la legge, si prepara a lanciare Dunlop Mutant, una gomma da moto pensata per adattarsi a tutte le stagioni, a tutte le strade e a oltre 370 modelli diversi. Chiaramente la destinazione non sono le supersportive, ma piuttosto le adventure, le sport-touring, le naked, le rétro e le scrambler. Guarda caso le categorie preferite da chi la moto la utilizza tutto l'anno.

PER TUTTE LE STAGIONI Scolpitura direzionale, design aggressivo, Dunlop Mutant porta in strada le esperienze della Casa nel segmento dei pneumatici hypersport e touring, "abbinate alle tecnologie sviluppate nelle gare su bagnato dei campionati del mondo Moto2 ed Endurance". Il tutto si sintetizza nella cosiddetta Tecnologia 4 Stagioni: un mix di materiali delle tele, strutture e mescole progettati per operare nei climi più rigidi, tra cui le condizioni invernali estreme, che valgono al Mutant la classificazione M+S. Dunlop Mutant sarà in vendita da gennaio 2020: in 5 misure anteriori e 6 misure posteriori.