Silence S04: nanocar elettrica per sfidare la città

La mobilità urbana sta cambiando, il concetto di microcar elettrica si sposa perfettamente con gli spostamenti quotidiani sulle strade cittadine congestionate dal traffico. In quest’ottica, l’azienda spagnola Silence presenta S04, una nanocar (così la definiscono) dal design originale con dotazioni premium e soluzioni innovative come la batteria rimovibile. Presentata a EICMA 2021, Silence S04 si svela ora in versione definitiva pronta per la produzione in serie e per l’inizio della commercializzazione.

Silence S04: posteriore

QUADRICICLO FULL-ELECTRIC Omologata come quadriciclo non leggero L7e la S04 è compatta nelle dimensioni: 2,28 metri in lunghezza per 1,27 in larghezza. Pensata per muoversi in città, anche nelle ZTL grazie alla motorizzazione a zero emissioni (qui la nostra prova di Estrima Birò). La carrozzeria è caratterizzata da un sapiente mix di linee tese e ampie bombature, come quelle dei parafanghi, che conferiscono alla S04 un’aria solida. Silence S04 è omologata per due persone e dispone di 247 litri di carico nel bagagliaio. Il condizionatore d’aria opzionale garantisce la giusta temperatura anche in estate e permette di disappannare i vetri durante le giornate umide. Sulla plancia di fronte al conducente è collocato lo schermo TFT da 7 pollici che raggruppa la strumentazione della S04, con tutte le informazioni utili alla marcia. La connettività Bluetooth permette di collegare il proprio smartphone all’impianto audio della vettura per ascoltare musica o podcast e per telefonare.

Silence S04: interno

VEDI ANCHE

AUTONOMIA DI OLTRE 100 KM Il telaio tubolare in acciaio e la carrozzeria il materiale plastico (ABS e polipropilene) garantiscono rispettivamente rigidità torsionale e leggerezza. La trazione sull’asse posteriore è assicurata da due motori elettrici a magneti permanenti che erogano circa 20 CV e una coppia massima di 200 Nm (qui la nostra prova di Citroen Ami). Tre le modalità di guida selezionabili: Eco, City e Sport, tutte dotate della frenata rigenerativa che consente di ricaricare le batterie. La S04 raggiunge gli 85 km/h ed è equipaggiata con due batterie al litio da 11,2 kWh nominali, che garantiscono un’autonomia di 149 km. Gli accumulatori, con struttura a trolley in alluminio dotata di manico estensibile e rotelle, possono essere estratte e portate comodamente a casa o in ufficio per essere ricaricate attraverso normali prese domestiche. Se completamente scarica, per rifornire ogni batteria al 100% occorrono circa 7 ore ciascuna.

Silence S04: dettaglio abitacolo

I PREZZI Silence S04 è già ordinabile a un prezzo di listino di 16.650 euro con carrozzeria in tonalità White Metallic. Le prime 500 saranno prodotte a partire da luglio 2023 e saranno equipaggiate con il Premium Pack che include: il condizionatore d’aria, la plancia, i pannelli porta rivestiti in ecopelle e il volante multifunzione a un prezzo di listino di 18.165 euro, in promozione a 17.900,00 euro per ordini effettuati entro il 31 ottobre 2023.