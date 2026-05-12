Tesla Model 3 con FSD, nuovo record nella Cannonball Run senza interventi umani

Tesla punta molto sulla Full Self Driving e non è certamente un segreto. Negli Stati Uniti la FSD (Supervised) è oramai disponibile da tempo e aggiornamento dopo aggiornamento sta facendo passi avanti importanti. In Europa, al momento, è disponibile solamente nei Paesi Bassi ma è in corso una discussione a livello di Unione Europea. In attesa di saperne di più, dagli Stati Uniti arriva una novità interessante che mostra le potenzialità di questo sistema avanzato di assistenza alla guida. Infatti, una Tesla Model 3 è riuscita a completare la Cannonball Run da New York a Los Angeles utilizzando solamente la FSD, senza alcun intervento da parte di chi stava alla guida.

Il nuovo primato della Cannonball Run ''autonoma''

Il viaggio della lunghezza di ben 2.833 miglia pari a circa 4.559 km è stato completato in 49 ore e 55 minuti, partendo dal Red Ball Garage di Manhattan fino a Portofino Inn di Redondo Beach, in California. Un risultato che dimostra quanto stia migliorando la piattaforma messa a punto da Tesla. Ad alternarsi al posto di guida gli utenti di X (ex Twitter) Zack insieme a Dan Burkland e Aaron. La Model 3 utilizzata per questa particolarissima prova era dotata della versione 14.3.2 della FSD. La notizia ha fatto ben presto il giro della rete ed è stata rilanciata anche dall'account ufficiale di Tesla sempre su X.

Tesla on FSD Supervised drives itself from NYC to LA with zero interventions https://t.co/Y2fz2wSl2a — Tesla (@Tesla) May 10, 2026

Non è comunque la prima volta che veniva tentato di percorrere la Cannonball Run con un'auto senza intervento umano. Nel record precedente, però, il viaggio era durato decisamente molto di più, oltre 8 ore in più, anche se con un diverso chilometraggio complessivo. In particolare, il precedente primato, sempre era stato ottenuto da Alex Roy con un piccolo team il 22 gennaio 2026, completando il percorso inverso da Los Angeles a New York City della Cannonball Run in 58 ore e 22 minuti. In quel caso, era stata utilizzata una Tesla Model S con la versione 14.2.2.3 dell'FSD. Era stata coperta però una distanza di 3.081 miglia (4.940 km), mantenendo una velocità media di 64 miglia orarie (103 km/h), includendo circa 10 ore di ricarica. Va detto, però, che questo viaggio era stato condotto in condizioni meteo particolarmente avverse con pioggia e neve.

I miglioramenti della FSD

Il nuovo successo della FSD nella Cannonball Run è stato reso possibile dall'aggiornamento FSD rilasciato da Tesla alla fine di aprile 2026 che ha introdotto diversi miglioramenti che hanno permesso all'auto di gestire molti più scenari. L'aggiornamento ha inoltre migliorato la gestione dei parcheggi e qui c'è una grande differenza rispetto al precedente primato. In questo ultimo viaggio, la Tesla Model 3 ha gestito da sola anche il parcheggio presso i Supercharger. Nel precedente viaggio record, invece, il conducente ha dovuto gestire parcheggio e posizionamento presso le stazioni di ricarica di Tesla.

Insomma, la Full Self Driving continua a evolvere, migliorando il suo funzionamento e diventando sempre più completa e sopratutto affidabile. Questo nuovo ''record'' arriva in un momento in cui si discute in Europa della possibile introduzione della FSD. Dopo l'approvazione nei Paesi Bassi, il 5 maggio si è tenuta una discussione a Bruxeless. Cosa sia stato detto non lo sappiamo. Di certo c'è che Tesla sta lavorando per fare in modo che la FSD possa arrivare in tutti i Paesi del Vecchio Continente.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/05/2026