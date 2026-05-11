Tesla Semi, il camion elettrico ha una batteria davvero enorme

Tesla ha da poco avviato la vera produzione di massa del Tesla Semi, il suo camion elettrico, all'interno di un impianto dedicato. Come sanno tutti coloro che seguono il mondo Tesla, la casa automobilistica da sempre non fornisce tutti i completi dati tecnici dei suoi modelli. Questo vale anche per il Tesla Semi. Adesso c'è però una novità perché grazie a un documento pubblicato dal California Air Resources Board, sono emerse alcune informazioni interessanti sul camion elettrico e in particolare quelle relative alle batterie che possiedono una capacità davvero enorme.

Tesla Semi

Maxi batterie per il camion elettrico di Tesla

Del resto non poteva che essere così dato che la versione Long Range permette circa 800 km di percorrenza a pieno carico, mentre per la Standard Range si parla di circa 520 km. In ogni caso si tratta di numeri impressionanti. Infatti, per la Long Range c'è una batteria da ben 822 kWh, mentre per il modello Standard Range da 548 kWh. Entrambi gli accumulatori sono del tipo NCMA (nichel-colbalto-manganese-alluminio). Tesa Semi Long Range dispone di un powertrain con una potenza di 800 kW (1.088 CV), mentre la versione Standard Range da 525 kW (714 CV). Entrambi i modelli dichiarano un'efficienza pari a 1,7 kWh per miglio percorso (circa 1,6 km). Ricordiamo che le batterie del camion elettrico adottano le celle cilindriche 4680 sviluppate direttamente in casa da Tesla. Celle che vengono prodotte direttamente all'interno dello stesso stabilimento dove viene costruito il camion elettrico. In questo modo non dovrebbero esserci problemi di disponibilità.

Tesla Semi

Ovviamente, per poter fare il pieno di energia in tempi ridotti, il Telsa Semi supporta la ricarica Megawatt. Presso le stazioni Megacharger, i camion elettrici saranno in grado di raggiungere in ricarica potenze nell'ordine di ben 1.200 kW. Tradotto in termini pratici, in circa 30 minuti possono recuperare il 60% dell'autonomia. L'obiettivo a lungo termine di Tesla è raggiungere una capacità produttiva di 50.000 camion all'anno nello stabilimento del Nevada, il che rappresenterebbe circa il 20% dell'intero mercato nordamericano dei veicoli commerciali di Classe 8. Tuttavia, secondo gli analisti per il 2026 sarebbero previste tra le 5.000 e le 15.000 unità consegnate. I prezzi? Tesla offre la versione Long Range a 290.000 dollari e la versione Standard Range a circa 260.000 dollari.

Fonte: Teslarati

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/05/2026