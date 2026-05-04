Tesla Model Y inseguita da SUV polizia, ma anziché le manette...

Bandimere Speedway, Colorado: il popolare canale YouTube Wheels torna sul luogo del delitto - pardon, del drag - e mette in scena l’ennesima fantasia automobilistica da 4 maggio, giornata mondiale del “che la forza sia con te”. E infatti, di forza, qui ce n’è parecchia… ma tutta da una parte.

Da un lato della pista, un Ford Police Interceptor Utility, quello che normalmente ti compare nello specchietto quando hai sbagliato qualcosa. Dall’altro, una Tesla Model Y blu che, invece di “accostare”, decide che oggi no, oggi si corre. Sirena accesa, lampeggianti pure: niente, l’elettrica non si lascia intimidire.

Ovviamente è tutto un gioco, un modo per ricordare che certe cose si fanno solo in pista e che nella vita reale la polizia non ha bisogno di batterti sul quarto di miglio per fermarti. Ma per una volta, vedere un’auto “sfuggire” alla pattuglia… con la pattuglia che approva, è quasi catartico.

La morale: Star Wars è fantasia, scappare dalla polizia pure. Ma una Tesla che umilia un SUV da pattuglia? Quella, almeno in pista, è cronaca.

(Screenshot: YouTube / Wheels)

Fonte: Autoevolution

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/05/2026