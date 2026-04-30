Tesla Semi, parte la vera produzione di massa del camion elettrico

Negli ultimi anni Tesla ha lavorato per affinare il camion elettrico in attesa che la fabbrica dedicata fosse pronta

Tesla Semi ha sempre rappresentato un progetto molto ambizioso per la casa automobilistica americana. Adesso c'è una novità importante perché è iniziata la produzione del camion elettrico, la vera produzione di massa. Già perché fino a ora Tesla Semi era stato costruito in numeri molto limitati all'interno di una linea pilota.

Presentato per la prima volta nel 2017, la produzione del camion era stata inizialmente promessa per il 2019. Tale obiettivo è slittato ripetutamente al 2020, poi al 2021, poi al 2022, prima che Tesla consegnasse finalmente alcune unità a PepsiCo alla fine del 2022. Ma come detto, si trattava di unità costruite in una linea di produzione pilota. Negli ultimi anni, la casa automobilistica ha affinato il design del camion elettrico, riducendo il peso e ottimizzandolo a 360 gradi. Contestualmente, ha realizzato uno stabilimento dedicato adiacente alla Gigafactory Nevada a Sparks.

First Semi off high volume line pic.twitter.com/fI1AdQrJFH — Tesla Semi (@tesla_semi) April 29, 2026

A febbraio, Tesla aveva svelato le specifiche finali del Tesla Semi, confermando due allestimenti: Standard Range con un'autonomia di 522 km a pieno carico (37 tonnellate) e Long Range con un'autonomia di 800 km. Tesla offre la versione Long Range a 290.000 dollari e la versione Standard Range a circa 260.000 dollari.

Al via la produzione di massa del camion elettrico

L'annuncio del primo esemplare prodotto del Tesla Semi all'interno del nuovo stabilimento è stato dato attraverso l'account Tesla su X (ex Twitter). Il passaggio da una linea pilota a una linea di produzione ad alto volume è significativo. Lo stabilimento Tesla Semi è progettato per una capacità annua di 50.000 camion, sebbene l'azienda aumenterà gradualmente la produzione. Gli analisti prevedono consegne tra le 5.000 e le 15.000 unità nel 2026.

Le specifiche tecniche

Nel corso dei prossimi mesi capiremo se davvero Tesla riuscirà a produrre e consegnare così tanti camion elettrici. Tutte le versioni del Tesla Semi adottano un powertrain dotato di 3 motori elettrici per una potenza di oltre 1.000 CV. Oltre alla lunga autonomia, comunque fondamentale visto l'utilizzo di tali mezzi, i Tesla Semi supportano la ricarica megawatt e possono rifornire delle stazioni Tesla Megacharger da 1,2 MW. In circa 30 minuti possono recuperare il 60% dell'autonomia.

C'è poi un ulteriore vantaggio della nuova fabbrica dedicata. Al suo interno vengono prodotte anche le batterie con celle 4680 utilizzate per il camion elettrico. In questo modo sarà possibile evitare problemi di forniture, accelerando ulteriormente la produzione del Tesla Semi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/04/2026