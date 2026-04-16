Ma alla fine Tesla è un Costruttore auto o no? Dipende. Dallo Stato

In America c’è un posto dove il dibattito non è “auto elettrica sì, auto elettrica no”, ma “Tesla è un Costruttore di auto?”.

Quel posto è il North Dakota, dove Elon & Co. stanno provando ad aprire due concessionarie – pardon, non concessionarie – a Bismarck e Fargo. Peccato che la legge locale vieti ai Costruttori di possedere direttamente i propri dealer.

E allora Tesla che fa? Semplice: sostiene di non rientrare nella definizione di “vehicle manufacturer”. Perché la norma parla di chi assembla o importa veicoli e li vende a concessionari. Tesla, che i concessionari non li vuole, deduce di non essere il soggetto in questione. Logico, no?

Tesla in effetti non fa solo auto...

Lo Stato, per bocca dell’Assistant Attorney General Michael Pitcher, non l’ha presa benissimo: “Così qualunque Costruttore potrebbe evitare la legge, semplicemente scegliendo di non avere franchise”. Intendeva: ragazzi, non scherziamo.

Nel frattempo, chi in North Dakota vuole una Tesla deve ancora attraversare il confine. E non è che la domanda locale sia proprio travolgente: meno del 2% delle nuove immatricolazioni è elettrico, e in tutto lo Stato ci sono 277 colonnine pubbliche. Cinque – cinque – sono Supercharger.

In North Dakota l'auto elettrica non ha molto successo

Insomma, Tesla continua la sua crociata contro il modello franchising, e il North Dakota continua a chiedersi se l’azienda che costruisce auto, robot umanoidi e lancia razzi nello spazio possa davvero sostenere di non essere un Costruttore di auto.

Anche questa, a suo modo, è innovazione.

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/04/2026