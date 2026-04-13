Tesla Model S e X, prima dell'addio arriva la serie speciale Signature Edition

Tesla Model S e Model X stanno salutando il mercato. La produzione di questi modelli è stata interrotta e come sappiamo non ci saranno eredi. La casa automobilistica vuole comunque salutare questi modelli nei migliori dei modi vista la loro importanza nel corso degli anni. Per questo, Tesla ha deciso di realizzare una ''Signature Edition'' dedicata a Model S Plaid e a Model X Plaid. Si tratta quindi di un'edizione limitata che si caratterizza per una dotazione di serie speciale. Non sarà disponibile pubblicamente in quanto sarà proposta direttamente da Tesla ad alcuni suoi clienti che saranno contattati direttamente. Complessivamente, saranno realizzate 250 Model S Signature e 100 Model X Signature ma solo nella configurazione a 6 posti. Per entrambe, il prezzo è di 159.420 dollari.

Una dotazione esclusiva: ecco cosa offrono questi modelli

Tesla Model S e Model X Signature Edition si caratterizzano per una carrozzeria in una particolare colorazione rossa non disponibile per altre vetture della casa automobilistica. La personalizzione di questi modelli continua con badge Tesla T dorati sul frontale, un badge Plaid dorato e un badge Signature sul posteriore e interni in Alcantara bianca con badge Plaid dorati sui sedili, profili dorati, battitacco con logo Signature e una targhetta numerata sul cruscotto. Solo sulla Tesla Model S troviamo freni carboceramici con pinze dorate.

NEWS: Tesla has announced a Signature Edition Model S and Model X as a final goodbye for these two vehicles.



• Price: $159,420

• Only 250 Model S & 100 Model X Signature Editions will be built. All Plaid variants.

• Garnet Red exterior paint

• Matching Garnet Red Door… https://t.co/3FYGlbKEa2pic.twitter.com/VA8NZN8Mht — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) April 11, 2026

Inoltre, ogni esemplare dispone anche del pacchetto Luxe di Tesla, che include la Full Self Driving Supervised, quattro anni di servizio Premium, ricarica Supercharger gratuita a vita e una chiave Signature Edition.

Prestazioni e autonomia

Le specifiche tecniche non cambiano. La Tesla Model S è in grado di accelerare da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h) in 1,9 secondi, raggiungere una velocità massima di 200 miglia orarie (322 km/h) e percorrere 309 miglia con un pieno di energia (497 km) secondo il ciclo EPA.

Passiamo invece alla Tesla Model X che accelera da 0 a 60 miglia orarie in 2,5 secondi, raggiunge una velocità massima di 163 miglia orarie (262 km/h) e percorre con un pieno di energia 303 miglia (488 km). Con la fine della produzione di queste vetture, lo stabilimento di Fremont sarà ristrutturato per prepararsi a produrre i robot umanoidi Tesla Optimus.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/04/2026