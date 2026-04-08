Tesla Smart Summon, caso chiuso: piccoli urti senza conseguenze gravi ma serve attenzione

Chi conosce bene il mondo Tesla sa cosa sia l'Actually Smart Summon (ASS), cioè quella funzionalità che permette di muovere l'auto attraverso lo smartphone senza un conducente a bordo. Molto più limitata in Europa rispetto che sul mercato americano, viene utilizzata essenzialmente per fare in modo che l'auto esca dal parcheggio da sola e raggiunga il proprietario entro un certo raggio d'azione. Funzionalità che era finita sotto inchiesta da parte della National Highway Traffic Safety Administration a seguito di una serie di incidenti. Ci sono adesso novità in quanto il caso è stato chiuso. Si, gli incidenti ci sono stati ma su milioni di sessioni di utilizzo della funzione Summon, solo l'1% ha portato a piccoli urti.

Il perché dell'indagine e cosa è stato scoperto

L'indagine è partita a seguito delle segnalazioni di molteplici incidenti causati dall'utilizzo della funzione Summon. Stando a quanto emerso, quasi tutti si sono verificati perché il sistema o l'utente che utilizzava la funzione Smart Summon ''non sono riusciti a rilevare completamente o a reagire in modo appropriato all'ambiente circostante del veicolo, causando impatti di lieve entità''. Che tipi di incidenti ci sono stati? Nella maggior parte dei casi, le Tesla hanno urtato veicoli parcheggiati, sbarre di parcheggio o dissuasori di parcheggio di bassa altezza. Insomma, nulla di grave.

Ci sono stati un paio di casi in cui l'incidente è stato causato dall'ostruzione delle telecamere delle auto a causa della presenza di neve. Di conseguenza, le Tesla hanno urtato veicoli parcheggiati senza nessuno a bordo. Le autorità americane hanno inoltre precisato che la casa automobilistica ha aggiunto la funzione di rilevamento dell'ostruzione della telecamera tramite un aggiornamento OTA all'inizio del 2025, a cui hanno fatto seguito ulteriori miglioramenti software.

Complessivamente, si sono verificati circa 159 incidenti e 97 collisioni. Non sono molti, considerando che si stima che 2.585.000 veicoli siano dotati della tecnologia Smart Summon. Sebbene la National Highway Traffic Safety Administration abbia chiuso l'indagine, quanto emerso deve comune essere da monito per gli utenti che devono prestare sempre la massima attenzione quando intendono utilizzare la funzione che permette di controllare da remoto l'auto attraverso uno smartphone. L'auto può sbagliare le manovre e quindi bisogna sempre essere pronti a intervenire.

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/04/2026