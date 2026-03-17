Nuova Tesla Roadster, niente pesce d'aprile: c'è una nuova promessa per il suo debutto

Ci risiamo, la presentazione della nuova Tesla Roadster slitta ancora in avanti, sebbene questa volta di poco, almeno così afferma Elon Musk. La storia di quella che dovrebbe diventare l'auto simbolo della casa automobilistica americana, un modello in cui è racchiuso il meglio della tecnologia che ha sviluppato l'azienda di Elon Musk, risale addirittura al 2017. I piani originali prevedevano il debutto nel 2020 ma poi molte cose sono cambiate. Tra problemi e priorità, Tesla ha dovuto più volte rimandare il lancio della versione di produzione della nuova Roadster che noi conosciamo solamente con le forme del concept del 2017. Nel tempo, visti i continui ritardi, c'è chi ha creduto che la nuova Roadster fosse destinata a non arrivare più.

Tesla Roadster 2026, 3/4 posteriore

Elon Musk ha invece più volte confermato che il nuovo modello non solo arriverà ma sarà una vettura davvero straordinaria, anzi, citando le sue parole, l'auto più memorabile di sempre, con una tecnologia pazzesca.

Ma quando arriva?

L'ultimo aggiornamento sullo sviluppo della nuova Tesla Roadster dava come data per il suo debutto il primo aprile 2026, cioè tra un paio di settimane. Sebbene qualcuno avesse bollato questa data come uno scherzo dato che è la ricorrenza del classico ''pesce d'aprile'', Musk ha più volte ribadito questa scadenza. Al primo aprile manca, però, davvero poco e quindi è venuto il momento di saperne di più. A quanto pare, però, i tempi si sono nuovamente allungati. Attraverso un messaggio su X (ex Twitter), Elon Musk ha fatto sapere che la presentazione sarebbe attesa, probabilmente, alla fine di aprile. Sarà la data definitiva? In risposta al messaggio di Musk qualcuno ha commentato in maniera ironica. Del resto sono anni che si continua ad affermare che sta arrivando per poi rimandare. Che sia la volta buona? Non bisognerà attendere molto per scoprirlo.

True.



New Roadster unveil probably in late April. https://t.co/NShZxpK5cI — Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2026

Ma servirà ancora diverso tempo per vederla su strada

Ammesso che davvero la nuova Tesla Roadster faccia la sua apparizione alla fine di aprile, questo non significa che il giorno dopo entrerà in produzione. Infatti, bisognerà attendere ancora diverso tempo. In passato Elon Musk parlava di 12-18 mesi dalla presentazione per vedere la nuova Roadster su strada.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/03/2026