Fermi tutti: voci di baby SUV Tesla. Musk ritorna a fare auto?

Non solo robotaxi e robot umanoidi. In arrivo un crossover sotto Model Y, low cost, con il volante: ecco cosa ha scoperto Reuters

A volte ci ripensano? A volte Elon Musk, dopo aver seppellito la low-cost EV 2024 per inseguire robotaxi e androidi da salotto, viene attraversato da un sussulto di realismo? Perché ora pare che Tesla stia lavorando a un baby SUV elettrico, più piccolo e economico di Model Y.

Lo scoop è dell'agenzia Reuters. Secondo fonti vicine all'azienda, si tratterebbe di un veicolo lungo appena 4,28 metri – circa 14 piedi, per chi ama le conversioni imperiali – che non sarebbe una variante di Model 3 o Model Y, ma un progetto ex novo in fase iniziale, con fornitori già allertati per tutti i processi vari.

Tesla baby SUV: sotto i 4 metri e 30, dicono i ben informati

La produzione partirebbe dalla Cina, con ambizioni su USA ed Europa. Prezzo? Negli Stati Uniti, ben sotto i 34.000 dollari della Model 3 cinese, grazie a batteria ridotta e autonomia sacrificata, rispetto ai 500-530 km della Y Standard. Il modello sarebbe pronto per il full self driving, ma con opzione di guida manuale: un compromesso furbo, per mercati che non digeriscono ancora i taxi senza autista.

Sin qui, le indiscrezioni. Ora, le scommesse: finirà come Roadster o Semi – annunciati nel 2017 e ancora fantasmi – o diventerà il jolly anti-calo vendite? Tesla tace, come da copione.

Fonte: Reuters

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/04/2026