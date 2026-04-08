Tutti a caccia dei clienti Tesla. Tocca a Polestar

Cari ex paladini di Elon Musk, sapete che tutti vi vogliono? E non per la vostra simpatia.

L’ultima a gettarsi nella mischia è Polestar, che ha riaperto la caccia grossa con un ''Tesla Conquest Bonus'' decisamente più grasso del solito. Funziona così (e funziona solo in USA, per adesso): se avete ancora un Model 3 o Model Y nel vialetto, correte a piangere sul divano di un concessionario Polestar, perché vi offrono fino a 20.000 dollari di sconto.

Polestar 3, negli USA è ''sconto Tesla''

La formula è semplice: esibendo la prova di possesso (assicurazione o targa) di una Tesla, loro vi regalano dai 3.000 ai 5.000 dollari subito. Poi ci ficchi dentro gli incentivi federali, i leasing e altre magie, ed ecco che una Polestar 3 o 4 vi costa come una bici con le rotelle.

Attenzione però: Polestar 3 (rivale di Model X) parte da 67.500 dollari, mentre la 4 (contro la Model Y) da 56.400. Però con lo sconto totale, la musica cambia. Certo, dovete ''accontentarvi'' di un interno che sa di premium scandinavo (e non di plastica richiamata), un impianto audio Bowers & Wilkins da far piangere il vostro Spotify e un’autonomia che... beh, non fa schifo.

Polestar 3 2026, gli interni

La versione base di Polestar 4 ti porta fino a 438 km con 272 cavalli, mentre la dual-motor sale a 544 CV. Polestar 3, invece, con il mono motore arriva a 563 km. Niente male, insomma. Giorno dopo giorno, il regno di Musk viene circondato. E trema.

Fonte: Autoevolution

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/04/2026